जो चुनावों के दौरान सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वे मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के दुश्मन हैं: ओवैसी

हैदराबाद के सांसद शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती के चांदनी चौक इलाके में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख ने कहा कि जो लोग चुनावों के दौरान सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वे असल में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के दुश्मन हैं, क्योंकि वे वोट पाने के लिए पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं.

अमरावती: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि जिस सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) कानून के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है, वह कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में खालिद और इमाम दोनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15A के आधार पर जमानत देने से मना कर दिया था. ओवैसी ने कहा कि उस समय के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यूएपीए (कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान) पेश किया था, और उन्होंने ही संसद में इसका विरोध किया था.

उन्होंने कहा, 'मैं अकेला था जिसने कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल पुलिस मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों और उन बुद्धिजीवियों के खिलाफ करेगी जो सरकार की नीतियों को समझते हैं और उनका विरोध करते हैं. आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ, उस कानून में आतंकवाद की परिभाषा की वजह से इन दोनों बच्चों को जमानत नहीं मिल पाई.'

ओवैसी ने आगे कहा कि जहां खालिद और इमाम पांच साल से जेल में सड़ रहे हैं, वहीं एल्गार परिषद मामले में आरोपी 85 साल के स्टेन स्वामी की इसी कानून की वजह से जेल में मौत हो गई. उन्होंने आगे कहा कि 2019 में जब यूएपीए में संशोधन किया गया था, तब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का समर्थन किया था, जो अब मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन 'हिस्सेदारी के लेवल' का हवाला देते हुए पांच अन्य लोगों को जमानत दे दी.