ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल: ट्रंप का नाम आपकी जुबां पर क्यों नहीं आता !
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में जनसभा कर सपा, भाजपा और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 11:45 AM IST
बहराइच : AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहाकि ईरान और ओमान के दरमियान समंदर में हमारी कश्ती पर अमेरिकी मिसाइल हमले में हमारे तीन सपूत जान गंवा बैठे...हम इसका कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक प्रधानमंत्री मोदी की ज़ुबान पर क्यों नहीं आ रहा है. ओवैसी ने पीएम से सवाल किया कि "भारत के प्रधानमंत्री आपकी ज़ुबान पर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम क्यों नहीं आता?"
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी एक दिन के चुनावी दौरे पर बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देर शाम को जिले की मटेरा विधानसभा में स्थित शंकरपुर इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने अपने पहले प्रत्याशी की भी घोषणा भी की.
जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 हजार एंकाउंटर हुए हैं, जबकि संविधान किसी भी धर्म और वर्ग के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं देता. हम जानते हैं कि जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, वहां बुलडोजर से किसके घर गिराए जाते हैं."
ओवैसी ने आगे कहा है कि "हम जानते हैं कि किसकी किस्मत में एनकाउंटर लिखा है. हमें पता है कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है और हम इसी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हैं."
ओवैसी ने कहा कि "हमें कहते हो हम बी टीम हैं, लेकिन बंगाल में क्या हुआ. सब भाजपा के साथ चले गए. समाजवादी पार्टी के अखिलेश, दीदी की मदद करने बंगाल गए और वहां सब लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो गए. बिहार में हमारे विधायक को तोड़ा गया, लेकिन हम फिर जीतकर आए. बहराइच और मटेरा की जनता मजलिस का साथ दें. हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे."
ओवैसी ने जनसभा के दौरान कहा कि हमने मटेरा से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली को अपना प्रत्याशी बनाया है. ओर हम वादा करते हैं कि मटेरा में, बहराइच में और पूरे प्रदेश में अपनी जेहाद की ताकत पर पूरा गेम पलट देंगे.
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर "मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ न बोलूं तो बाबा अंबेडकर भी नाराज़ हो जाएंगे और भाई भी नाराज़ हो जाएंगे. मैं इन दोनों को नाराज़ नहीं करना चाहता हूं. हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन गया."
ओवैसी ने कहाकि हम पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि "आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर ज़ालिम डोनाल्ड ट्रम्प ने मिसाइल दागकर हमारे तीन भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया. भारत के प्रधानमंत्री आपकी ज़ुबान पर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम क्यों नहीं आता? बताओ, भारत के तीन नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रम्प ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे तीन भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मज़म्मत नहीं करते हैं."
ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहाकि "अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़ कर मारते हैं. घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं, अरे तुम कैसे बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो. भारत के 3 नागरिक मारे गए और हमारा प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सका."
ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री को बनने के 12 साल पूरे होने पर मन रहे जश्न पर कहाकि आज क़ीमतें आसमान छू रही हैं. हम कर्ज़ों में डूब रहे हैं.