जम्मू कश्मीर में रात भर हुई बारिश से नेशनल हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा अभी भी रुकी
बारिश की वजह से श्रीनगर-जम्मू एनएच को बंद कर दिया गया है. वहीं 20 जुलाई से ठप अमरनाथ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है.
Published : July 23, 2026 at 1:08 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में रात भर हुई बारिश की वजह से श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, जबकि अमरनाथ यात्रा 20 जुलाई से रुकी हुई है. हालांकि अधिकारियों ने लोगों को झरनों और नदियों से दूर रहने की चेतावनी दी है.
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) पर लगातार बारिश की वजह से रामबन और उधमपुर के बीच कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है.
पुलिस ने आने-जाने वालों को सलाह दी है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए और हाईवे को ट्रैफिक के लिए सुरक्षित और साफ घोषित न कर दिया जाए, तब तक वे हाईवे पर यात्रा न करें. इसमें कहा गया है कि किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग (NH-2444), श्रीनगर-सोनमर्ग-लेह और मुगल रोड पर ट्रैफिक की इजाजत स्थानीय अधिकारी और सड़क बनाने और मेंटेनेंस कंपनियां सड़क और मौसम की हालत देखने के बाद देंगी.
#WATCH | Udhampur, Jammu and Kashmir | A significant portion of the Jammu-Srinagar National Highway (NH-44) on the down tube (Jammu-bound lane) subsided near Dewal Bridge in the Udhampur district amid continuous heavy rainfall. pic.twitter.com/I7vSorHvRY— ANI (@ANI) July 23, 2026
पुलिस ने कहा, "लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सड़क की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही यात्रा करें." खराब मौसम के कारण 20 जुलाई से अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित है.
ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इसके अनुसार, अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को ले जा रही किसी भी गाड़ी को जम्मू, उधमपुर या रामबन से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. यात्रियों को कश्मीर में बालटाल, नुनवान, पंथाचौक और जम्मू में भगवती नगर के बेस कैंप में ठहराया गया है.
लगातार बारिश से जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अभी घाटी में बाढ़ के किसी भी खतरे से इनकार किया है. उसने कहा है कि झेलम नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे है.
इसमें कहा गया कि झेलम में पानी का स्तर बढ़ रहा है लेकिन उसकी सहायक नदियां स्थिर हो रही हैं.
Pulwama, Jammu and Kashmir: The water level in the Jhelum River is rising rapidly due to continuous rainfall across Kashmir. However, the river is currently flowing below the danger mark pic.twitter.com/a694j6vlzi— IANS (@ians_india) July 23, 2026
श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 22 जुलाई को उल्लेखनीय वर्षा दर्ज की गई, जिसमें रियासी में 109 मिमी, जम्मू में 47 मिमी, रामबन में 58.5 मिमी, रामबन, राजौरी में 36 मिमी, बारामूला में 30 मिमी, बनिहाल में 37.2 मिमी, पुंछ में 22 मिमी, काजीगुंड में 33.2 मिमी, कोकरनाग में 32.2 मिमी, पहलगाम में 16.6 मिमी बारिश हुई.
आईएमडी ने 20 से 24 जुलाई तक बारिश और अचानक बाढ़ का अनुमान लगाया था. इसने 24 से 29 जुलाई तक ज़्यादा लेकिन रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान लगाया है.
जम्मू और कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुईं, जिससे शिक्षण संस्थान बंद हो गए, साथ ही संपत्ति और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.
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