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जम्मू कश्मीर में रात भर हुई बारिश से नेशनल हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा अभी भी रुकी

जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से श्रीनगर-जम्मू एनएच को बंद कर दिया गया है. ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में रात भर हुई बारिश की वजह से श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, जबकि अमरनाथ यात्रा 20 जुलाई से रुकी हुई है. हालांकि अधिकारियों ने लोगों को झरनों और नदियों से दूर रहने की चेतावनी दी है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) पर लगातार बारिश की वजह से रामबन और उधमपुर के बीच कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है. पुलिस ने आने-जाने वालों को सलाह दी है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए और हाईवे को ट्रैफिक के लिए सुरक्षित और साफ घोषित न कर दिया जाए, तब तक वे हाईवे पर यात्रा न करें. इसमें कहा गया है कि किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग (NH-2444), श्रीनगर-सोनमर्ग-लेह और मुगल रोड पर ट्रैफिक की इजाजत स्थानीय अधिकारी और सड़क बनाने और मेंटेनेंस कंपनियां सड़क और मौसम की हालत देखने के बाद देंगी. पुलिस ने कहा, "लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सड़क की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही यात्रा करें." खराब मौसम के कारण 20 जुलाई से अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इसके अनुसार, अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को ले जा रही किसी भी गाड़ी को जम्मू, उधमपुर या रामबन से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. यात्रियों को कश्मीर में बालटाल, नुनवान, पंथाचौक और जम्मू में भगवती नगर के बेस कैंप में ठहराया गया है.