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यह अति है: सुप्रीम कोर्ट ने 'X' को जारी UP पुलिस का नोटिस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं को उजागर करने वाले पत्रकार को गाजियाबाद में दर्ज रोड रेज के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से बचाने वाले अपने पिछले आदेश को स्थायी कर दिया है.

साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को जारी किए गए उस नोटिस को भी रद्द कर दिया, जिसमें घटना से लगभग 3 महीने पहले की अवधि के लिए का पत्रकार का डिजिटल डेटा मांगा गया था.