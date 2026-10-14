यह अति है: सुप्रीम कोर्ट ने 'X' को जारी UP पुलिस का नोटिस रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा 'X' को जारी नोटिस रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की जानकारी और डिजिटल डिटेल्स मांगी गई थीं.
By Sumit Saxena
Published : October 14, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं को उजागर करने वाले पत्रकार को गाजियाबाद में दर्ज रोड रेज के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से बचाने वाले अपने पिछले आदेश को स्थायी कर दिया है.
साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को जारी किए गए उस नोटिस को भी रद्द कर दिया, जिसमें घटना से लगभग 3 महीने पहले की अवधि के लिए का पत्रकार का डिजिटल डेटा मांगा गया था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ ने इस साल अगस्त में गाजियाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को जारी नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार की कुछ जानकारी और अन्य डिजिटल डिटेल्स मांगी गई थीं.
पीठ ने कहा कि रोड रेज मामले में FIR की एक कॉपी पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को दे दी गई है, और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट में FIR को चुनौती देने की छूट दी.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने कहा कि हालांकि FIR अगस्त में दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने 1 जून से ‘X’ से जानकारी मांगी.
पीठ ने उत्तर प्रदेश के वकील से कहा, "आपने (पुलिस ने) उन्हें (’X’ को) तीन महीने पहले का डेटा उपलब्ध कराने का नोटिस दिया है. यह कुछ ज्यादा ही हो गया."
गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अगस्त में FIR दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता के ठिकाने का पता लगाने के सीमित उद्देश्य से 'X' के नोडल ऑफिसर को नोटिस जारी किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कथित अपराध के घटित होने से पहले के समय का याचिकाकर्ता का कोई भी गोपनीय या व्यक्तिगत डेटा हासिल नहीं किया जा सकता है.
पीठ ने याचिकाकर्ता को जांच के दौरान पुलिस द्वारा व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश तय करने की मांग करते हुए अदालत का रुख करने की भी छूट दी.
सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को याचिकाकर्ता को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी और निर्देश दिया कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दर्ज FIR की एक कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाए.
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