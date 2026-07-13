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जम्मू-कश्मीर के बारामूला में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया, कोई जनहानि नहीं

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आज रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई. इस आपदा से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि सोमवार सुबह जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में 3.6 मैग्नीट्यूड का हल्का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द्वारा एक्स पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार यह झटका सुबह 2 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. यह रिपोर्ट फाइल करते समय किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी. फरवरी में भी जिले में भूकंप आया था जब रिक्टर स्केल पर 4.6 मैग्नीट्यूड का झटका आया था. उस समय पट्टन इलाका भूकंप का सेंटर था.