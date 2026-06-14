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मंत्रियों के इलाज पर सरकारी खजाने से उड़े 2.5 करोड़, 5 मंत्री ऐसे भी जिन्होंने नहीं लिये पैसे

तिरुवनंतपुरमः केरल में वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सहित बड़े अधिकारियों के इलाज के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है. यह चौंकाने वाली जानकारी एक सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन के जवाब में सरकार द्वारा दी गई है.

RTI दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा रकम तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इलाज पर खर्च की गई थी. पिछली सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, कैबिनेट रैंक वाले विपक्ष के नेता और सरकारी मुख्य सचेतक के इलाज पर भारी रकम खर्च की गई. जानकारी के अनुसार, सरकार ने कैबिनेट रैंक वाले कुल 27 जनप्रतिनिधियों के इलाज के लिए 2,52,51,526 (2.5 करोड़ रुपये से अधिक) आवंटित किए गये.

खर्च के मामले में पिनाराई विजयन के बाद मंत्री के. कृष्णनकुट्टी और वी. शिवनकुट्टी का नंबर आता है. इस रिपोर्ट में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पांच मंत्रियों ने आधिकारिक तौर पर इलाज के लिए सरकार से एक भी रुपया नहीं लिया है.

चिकित्सा खर्च का विवरण

चिकित्सा लाभ (मेडिकल बेनिफिट्स) लेने के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 93,24,282 रुपये के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरे स्थान पर उस वक्त के जल संसाधन मंत्री के. कृष्णनकुट्टी को इलाज के खर्च के रूप में 48,69,772 रुपये मिले.

तीसरे स्थान पर रहे पिछल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वी. शिवनकुट्टी को 33,48,898 रुपये लिये. तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. आर. बिंदु (₹10,03,593) भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं, जिनका चिकित्सा खर्च दस लाख रुपये से अधिक रहा.