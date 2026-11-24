तेलंगाना: मुख्यधारा में लौटे 214 माओवादियों का पुनर्वास, सरकार ने बांटे 5.59 करोड़ रुपये
डीजीपी बोले-पुराने माओवादियों के राजनीति में हिस्सा लेने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं का प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Published : November 24, 2026 at 10:04 AM IST
हैदराबाद: डीजीपी सीवी आनंद ने भरोसा दिलाया है कि तेलंगाना सरकार सरेंडर करने वाले माओवादियों को पूरी मदद देगी. उन्होंने गारंटी दी कि सरकार उन्हें नौकरी, हेल्थकेयर और घर देकर उनके रिहैबिलिटेशन में मदद करेगी, ताकि वे किसी भी दूसरे नागरिक की तरह सामान्य जिंदगी जी सकें.
सीवी आनंद ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है. सोमवार को डीजीपी के ऑफिस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान सरेंडर करने वाले 214 माओवादियों को कुल 5,59,50,000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट (DD) दिए गए.
इस मौके पर सीवी आनंद ने बताया कि केंद्र सरकार की 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ही अलग-अलग राज्यों में बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. अकेले तेलंगाना में अब तक 824 लोगों ने सरेंडर किया है. इनमें से 59 राज्य के ही हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरेंडर करने वाले सभी लोगों को पहले ही 25,000 रुपये की तुरंत मदद मिल चुकी है, और बाकी आर्थिक मदद- उनके रैंक के लिए पहले से घोषित इनामों के आधार पर- धीरे-धीरे दी जा रही है.
अब तक 755 लोगों के लिए कुल 22,31,85,000 रुपये के इनाम मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 17,68,35,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं. बाकी लोगों को फाइनेंशियल मदद देने में देरी बैंक अकाउंट या आधार कार्ड न होने जैसी दिक्कतों की वजह से हो रही है.
डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों ने सरेंडर किया है, उन्हें हेल्थ सिक्योरिटी दी जा रही है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भरोसे के मुताबिक, तेलंगाना के 57 लोगों को ‘आरोग्य रक्षण’ (हेल्थ प्रोटेक्शन) कार्ड दिए गए हैं. इनसे कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है. इसके अलावा, 10 लोगों के लिए घर पहले ही मंजूर हो चुके हैं, और जल्द ही 49 और लोगों के लिए घर मंजूर करने का प्लान है.
उन्हें होम गार्ड के तौर पर अपॉइंट करने की संभावना पर भी सोचा जा रहा है. डीजीपी ने मुप्पला लक्ष्मण राव और दो दूसरे बड़े नेताओं से जो अभी भी छिपे हुए हैं, तुरंत सरकार के सामने सरेंडर करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे अभी कहाँ हैं, यह पता नहीं है, और यह भी साफ नहीं है कि वे अभी जिंदा हैं या नहीं.
कर्रेगुट्टालू जाने की इजाजत नहीं
डीजीपी ने साफ किया कि सरेंडर कर चुके माओवादियों के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर कोई एतराज नहीं है. डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे संविधान में दिए गए अधिकारों और लिमिटेशन्स का पालन करें.
हालांकि, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को फैलाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल, लोगों को कर्रेगुट्टालू जाने की इजाजत नहीं होगी, यह इलाका कभी माओवादियों का गढ़ था. डीजीपी ने कहा, 'माओवादियों ने उस इलाके में बड़ी संख्या में अलग-अलग तरह की लैंडमाइन्स लगाई हैं.
उन्हें ढूंढने और हटाने की कोशिशें अभी चल रही हैं.' डीजीपी ने बताया, 'सरेंडर करने वाले माओवादियों के खिलाफ केस वापस लेने को लेकर हाई लेवल पर बातचीत हो रही है. केंद्र ने साफ कर दिया है कि वह उन मामलों में दखल नहीं दे सकता जिनकी जांच अभी एनआईए कर रही है. छोटे मामलों के लिए संबंधित राज्यों को फैसले लेने होंगे. कुल मिलाकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है.'