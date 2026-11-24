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तेलंगाना: मुख्यधारा में लौटे 214 माओवादियों का पुनर्वास, सरकार ने बांटे 5.59 करोड़ रुपये

तेलंगाना में सरेंडर करने वाले 214 माओवादियों के पुनर्वास के लिए 5.59 करोड़ रुपये जारी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: डीजीपी सीवी आनंद ने भरोसा दिलाया है कि तेलंगाना सरकार सरेंडर करने वाले माओवादियों को पूरी मदद देगी. उन्होंने गारंटी दी कि सरकार उन्हें नौकरी, हेल्थकेयर और घर देकर उनके रिहैबिलिटेशन में मदद करेगी, ताकि वे किसी भी दूसरे नागरिक की तरह सामान्य जिंदगी जी सकें.

सीवी आनंद ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है. सोमवार को डीजीपी के ऑफिस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान सरेंडर करने वाले 214 माओवादियों को कुल 5,59,50,000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट (DD) दिए गए.

इस मौके पर सीवी आनंद ने बताया कि केंद्र सरकार की 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ही अलग-अलग राज्यों में बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. अकेले तेलंगाना में अब तक 824 लोगों ने सरेंडर किया है. इनमें से 59 राज्य के ही हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरेंडर करने वाले सभी लोगों को पहले ही 25,000 रुपये की तुरंत मदद मिल चुकी है, और बाकी आर्थिक मदद- उनके रैंक के लिए पहले से घोषित इनामों के आधार पर- धीरे-धीरे दी जा रही है. अब तक 755 लोगों के लिए कुल 22,31,85,000 रुपये के इनाम मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 17,68,35,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं. बाकी लोगों को फाइनेंशियल मदद देने में देरी बैंक अकाउंट या आधार कार्ड न होने जैसी दिक्कतों की वजह से हो रही है. डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों ने सरेंडर किया है, उन्हें हेल्थ सिक्योरिटी दी जा रही है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भरोसे के मुताबिक, तेलंगाना के 57 लोगों को ‘आरोग्य रक्षण’ (हेल्थ प्रोटेक्शन) कार्ड दिए गए हैं. इनसे कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है. इसके अलावा, 10 लोगों के लिए घर पहले ही मंजूर हो चुके हैं, और जल्द ही 49 और लोगों के लिए घर मंजूर करने का प्लान है.