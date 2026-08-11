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अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2023 से 19216.46 करोड़ रुपये दिए गए

केंद्र ने लोकसभा में बताया कि लाभार्थियों के आधार से लिंक बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर ने भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाया है.

Over Rs 19216 crore disbursed across India under various Scholarships schemes for SCs since 2023
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 6:23 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि अनुसूचित जातियों (SC) के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2023 से देश भर में कुल 19,216.46 करोड़ रुपये वितरित किए गए.

मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बताया कि पिछले तीन वर्षों में देश में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए कुल कितनी रकम दी गई.

स्कॉलरशिप के वितरण में किसी भी देरी के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप और अनुसूचित जातियों तथा अन्य के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनमें संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपना हिस्सा जारी करने के बाद ही विभाग केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय हिस्सा जारी करता है.

उन्होंने कहा, "अनुसूचित जातियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) स्कीम और टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम (TCS) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, भारतीय मिशनों को प्राधिकार पत्र (LoA) के माध्यम से अग्रिम रूप से फंड जारी किया जाता है. टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के तहत फंड सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पात्र छात्रों को जारी किया जाता है."

मंत्री ने आगे कहा कि विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, तकनीकी सहयोग, राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों और कार्यशालाओं के जरिये स्कॉलरशिप में देरी जैसी समस्याओं को हल करने और उन्हें दूर करने के लिए योजनाओं की समीक्षा करता है.

कुमार ने बताया कि लाभार्थियों के आधार से लिंक बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और देरी को कम किया है.

सदन में मंत्री द्वारा साझा किए गए फंड्स के विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्कॉलरशिप के लिए वितरित कुल राशि 6,094.48 करोड़ रुपये थी; जबकि 2024-25 में 6,200.59 करोड़ रुपये और 2025-2026 में 6,921.39 करोड़ रुपये थी.

अनुसूचित जातियों के नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लाभार्थियों से संबंधित एक अलग प्रश्न में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने निचले सदन को बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि इस स्कीम को हाल ही में लॉन्च हुए एकीकृत SAMAVESH (Single Access Mechanism for All Verticals of Empowerment and Social Harmony) पोर्टल पर जोड़ा गया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया, जांच, डेटा प्रबंधन, सुलभता और चयन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके.

आठवले ने कहा, "NOS स्कीम के तहत, संबंधित भारतीय मिशन/दूतावास को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के जरिये एडवांस में फंड जारी किए जाते हैं. साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मिलने पर संबंधित यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द जरूरी फंड दिया जाए."

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