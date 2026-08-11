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अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2023 से 19216.46 करोड़ रुपये दिए गए

नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि अनुसूचित जातियों (SC) के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2023 से देश भर में कुल 19,216.46 करोड़ रुपये वितरित किए गए.

मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बताया कि पिछले तीन वर्षों में देश में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए कुल कितनी रकम दी गई.

स्कॉलरशिप के वितरण में किसी भी देरी के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप और अनुसूचित जातियों तथा अन्य के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनमें संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपना हिस्सा जारी करने के बाद ही विभाग केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय हिस्सा जारी करता है.

उन्होंने कहा, "अनुसूचित जातियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) स्कीम और टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम (TCS) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, भारतीय मिशनों को प्राधिकार पत्र (LoA) के माध्यम से अग्रिम रूप से फंड जारी किया जाता है. टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के तहत फंड सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पात्र छात्रों को जारी किया जाता है."

मंत्री ने आगे कहा कि विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, तकनीकी सहयोग, राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों और कार्यशालाओं के जरिये स्कॉलरशिप में देरी जैसी समस्याओं को हल करने और उन्हें दूर करने के लिए योजनाओं की समीक्षा करता है.

कुमार ने बताया कि लाभार्थियों के आधार से लिंक बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और देरी को कम किया है.