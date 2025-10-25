ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में महिला भिखारी के पास से मिला खजाना, नोटों की गड्डियां देखकर लोगों के उड़े होश, जानिए पूरी सच्चाई

उत्तराखंड के रुड़की से बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है. महिला भिखारी के पास से मोटी रकम मिली है.

Roorkee Uttarakhand
उत्तराखंड में महिला भिखारी के पास से मिला खजाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में उस समय स्थानीय लोग दंग रह गए, जब एक महिला भिखारी के पास से खजाना निकला. महिला ने पैसे कूड़ेदान में छिपाए हुए थे. बताया गया है कि महिला दिमागी रूप से कमजोर है और वह पिछले 13 साल से वहां पर रह रही थी, जब स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटाया तो उसके पास से प्लास्टिक के थैले से लाखों रुपए मिले. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया है.

13 सालों से एक मकान के बाहर रहती थी महिला: जानकारी के मुताबिक मंगलौर कस्बे के मोहल्ला पठानपुरा में एक दिव्यांग महिला भिखारी जो कि दिमागी रूप से कमजोर बताई गई है. बताया गया है कि वह महिला पिछले 13 वर्षों से एक मकान के बाहर रहती थी, जब मोहल्ले के लोगों ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया तो कूड़ेदान के पास रखे कुछ प्लास्टिक के कट्टे उसने अपने पास छिपा लिए, इसके बाद सुबह से शाम तक महिला उन कट्टों को अपने पास चिपका कर बैठी रही, जब लोगों को उस पर शक हुआ तो उन्होंने उसकी तलाशी ली.

17 किलो ग्राम सिक्के मिले: तलाशी के दौरान उसके झोले से काफी रकम बरामद हुई, जिसमें काफी संख्या में नोट और रेजगारी (चिल्लर) बरामद हुईय वहीं इतने पैसे देखकर लोगों के होश उड़ गए. इसके बाद लोगों ने पैसों की गिनती शुरू की. जब लोगों ने उन पैसों को गिनना शुरू किया तो लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 53 हजार 186 रुपये और 17 किलो ग्राम के सिक्के मिले.

बरामद हुई राशि लगभग एक लाख रुपए: बताया गया है कि बरामद हुई राशि लगभग एक लाख रुपए है. इसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा और इसके पास से बरामद रुपयों को भी किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा.

पुलिस ने सामाजिक संस्था से संपर्क किया: मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए भरतपुर व दिल्ली में स्थित सामाजिक संस्था अपना घर से संपर्क किया जा रहा हैय जल्द ही महिला को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा.

