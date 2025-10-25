ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में महिला भिखारी के पास से मिला खजाना, नोटों की गड्डियां देखकर लोगों के उड़े होश, जानिए पूरी सच्चाई

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में उस समय स्थानीय लोग दंग रह गए, जब एक महिला भिखारी के पास से खजाना निकला. महिला ने पैसे कूड़ेदान में छिपाए हुए थे. बताया गया है कि महिला दिमागी रूप से कमजोर है और वह पिछले 13 साल से वहां पर रह रही थी, जब स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटाया तो उसके पास से प्लास्टिक के थैले से लाखों रुपए मिले. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया है.

13 सालों से एक मकान के बाहर रहती थी महिला: जानकारी के मुताबिक मंगलौर कस्बे के मोहल्ला पठानपुरा में एक दिव्यांग महिला भिखारी जो कि दिमागी रूप से कमजोर बताई गई है. बताया गया है कि वह महिला पिछले 13 वर्षों से एक मकान के बाहर रहती थी, जब मोहल्ले के लोगों ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया तो कूड़ेदान के पास रखे कुछ प्लास्टिक के कट्टे उसने अपने पास छिपा लिए, इसके बाद सुबह से शाम तक महिला उन कट्टों को अपने पास चिपका कर बैठी रही, जब लोगों को उस पर शक हुआ तो उन्होंने उसकी तलाशी ली.

17 किलो ग्राम सिक्के मिले: तलाशी के दौरान उसके झोले से काफी रकम बरामद हुई, जिसमें काफी संख्या में नोट और रेजगारी (चिल्लर) बरामद हुईय वहीं इतने पैसे देखकर लोगों के होश उड़ गए. इसके बाद लोगों ने पैसों की गिनती शुरू की. जब लोगों ने उन पैसों को गिनना शुरू किया तो लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 53 हजार 186 रुपये और 17 किलो ग्राम के सिक्के मिले.