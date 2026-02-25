ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में दो साल में 93940 महिलाएं लापता हुईं, CM फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी

महाराष्ट्र में लापता बच्चों के मामले, मुख्य रूप से मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में दर्ज किए गए.

Over 93k Women Have Gone Missing In Maharashtra Last 2 Years 67458 Traced Home Department
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 9:16 AM IST

3 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र में महिलाओं के लापता होने के मुद्दे पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा को बताया कि पिछले दो साल में राज्य में 93,940 महिलाएं लापता हुई हैं. उन्होंने सदन को बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इनमें से 67,458 महिलाओं को बरामद कर लिया है, जिससे लगभग 71.8 प्रतिशत रिकवरी दर दर्ज किया गया है. सरकार ने एक लिखित जवाब में यह भी बताया, "2015 से ऑपरेशन मुस्कान के तहत 41,193 नाबालिग लड़के और लड़कियों को बचाया गया है."

बता दें, पिछले कुछ महीनों में मुंबई में लड़कियों के लापता होने की कई खबरें सामने आई हैं. सीएम फडणवीस के पास गृह विभाग का भी पोर्टफोलियो है. सभी पार्टियों के विधायकों के पूछे गए एक स्टार वाले सवाल के जवाब में, फडणवीस ने पिछले दो वर्षों में लापता महिलाओं और बच्चों की विस्तृत जानकारी साझा की.

महाराष्ट्र विधान भवन
महाराष्ट्र विधान भवन (ETV Bharat)

लिखित जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार, "साल 2024 में महाराष्ट्र में 45,662 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 30,877 महिलाएं मिलीं (लगभग 67.6 प्रतिशत रिकवरी दर). 2025 में 48,278 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 36,581 महिलाएं बरामद हुईं (लगभग 75.7 प्रतिशत रिकवरी दर). पिछले दो वर्षों में कुल 93,940 महिलाएं लापता हुईं, और 67,458 महिलाएं बरामद की गईं."

नाबालिग लड़कियों के लापता होने की समस्या पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि "2024 में, 11,313 नाबालिग लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से 8,475 लड़कियां बरामद की गईं (लगभग 74.9 प्रतिशत रिकवरी दर). साल 2025 में, 12,113 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से 10,295 लड़कियां मिलीं (84.9 प्रतिशत रिकवरी दर)."

महिलाओं के आंकड़ों के उलट, लापता लड़कियों के मामले में जांच ज्यादा प्रभावी रही है. सीएम फडणवीस ने कहा, "पिछले दो वर्षों में कुल 23,429 नाबालिग लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से 18,770 लड़कियां बरामद की गई हैं यानी रिकवरी दर 80.1 प्रतिशत रहा.

गृह मंत्री के जवाब के अनुसार, लापता बच्चों के मामले, लड़के और लड़कियां दोनों, मुख्य रूप से मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में दर्ज किए गए. इन शहरों में, 2024-25 के दौरान 15-18 साल की उम्र के 4,989 लड़के और लड़कियां लापता हुए. इनमें से, पुलिस 4,813 बच्चों (लगभग 96 प्रतिशत) को ढूंढ पाई है."

इसके अलावा, उन्होंने कहा, "गृह विभाग के अनुसार 'ऑपरेशन मुस्कान' जुलाई 2015 से दिसंबर 2024 तक 13 चरण में चलाया गया. इस अभियान के दौरान 41,193 नाबालिग लड़के-लड़कियों को बरामद किया गया. अभी, 14वां 'ऑपरेशन मुस्कान' चल रहा है, और 16 फरवरी तक 1,401 नाबालिगों (454 लड़के और 947 लड़कियां) को बरामद किया गया है."

'ऑपरेशन मुस्कान' केंद्रीय गृह मंत्रालय का चलाया गया एक देशव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है. सरकार का दावा है कि लापता बच्चों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी प्रभावी रोकथाम के उपायों की जरूरत है.

