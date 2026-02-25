ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में दो साल में 93940 महिलाएं लापता हुईं, CM फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( ANI )

मुंबई: महाराष्ट्र में महिलाओं के लापता होने के मुद्दे पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा को बताया कि पिछले दो साल में राज्य में 93,940 महिलाएं लापता हुई हैं. उन्होंने सदन को बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इनमें से 67,458 महिलाओं को बरामद कर लिया है, जिससे लगभग 71.8 प्रतिशत रिकवरी दर दर्ज किया गया है. सरकार ने एक लिखित जवाब में यह भी बताया, "2015 से ऑपरेशन मुस्कान के तहत 41,193 नाबालिग लड़के और लड़कियों को बचाया गया है." बता दें, पिछले कुछ महीनों में मुंबई में लड़कियों के लापता होने की कई खबरें सामने आई हैं. सीएम फडणवीस के पास गृह विभाग का भी पोर्टफोलियो है. सभी पार्टियों के विधायकों के पूछे गए एक स्टार वाले सवाल के जवाब में, फडणवीस ने पिछले दो वर्षों में लापता महिलाओं और बच्चों की विस्तृत जानकारी साझा की. महाराष्ट्र विधान भवन (ETV Bharat) लिखित जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार, "साल 2024 में महाराष्ट्र में 45,662 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 30,877 महिलाएं मिलीं (लगभग 67.6 प्रतिशत रिकवरी दर). 2025 में 48,278 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 36,581 महिलाएं बरामद हुईं (लगभग 75.7 प्रतिशत रिकवरी दर). पिछले दो वर्षों में कुल 93,940 महिलाएं लापता हुईं, और 67,458 महिलाएं बरामद की गईं." नाबालिग लड़कियों के लापता होने की समस्या पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि "2024 में, 11,313 नाबालिग लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से 8,475 लड़कियां बरामद की गईं (लगभग 74.9 प्रतिशत रिकवरी दर). साल 2025 में, 12,113 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से 10,295 लड़कियां मिलीं (84.9 प्रतिशत रिकवरी दर)."