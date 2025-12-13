ETV Bharat / bharat

असम में 88.45 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा, ECI ने लोगों से सहयोग की अपील की

असम में 88.45 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा, ECI ने सहयोग बनाए रखने की अपील की ( File/ ETV Bharat )

संतू दास नई दिल्ली: असम में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण में अब तक 88 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं को कवर किया जा चुका है. राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 22 नवंबर से शुरू हुआ था. इसके तहत, बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) वर्तमान में राज्य भर में मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन में लगे हुए हैं. यह सत्यापन प्रक्रिया 20 दिसंबर तक जारी रहेगी. असम में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दिया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के सेक्शन 21 के तहत तय किया गया है. असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यलय के अनुसार, पूरे राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन ने तेजी पकड़ ली है. बयान में कहा गया, "राज्य भर में घर-घर जाकर सत्यापन का काम चल रहा है. बीएलओ चुनावी विवरणों को अपडेट और सत्यापित करने के लिए घर-घर जा रहे हैं." चुनाव आयोग के अनुसार, 11 दिसंबर तक इस राज्य में कुल 88.45 प्रतिशत वोटरों को कवर किया जा चुका है. असम में कुल मतदाताओं की संख्या 2.52 करोड़ से ज्यादा है. चुनाव आयोग के अनुसार, घर-घर जाकर सत्यापन के दौरान अब तक कुल 53,38,213 घरों तक पहुंचा गया है. आयोग ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी अपात्र नामों को हटाते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक को शामिल करना है और अपडेटेड मतदाता सूची बनाना है.