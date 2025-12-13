ETV Bharat / bharat

असम में 88.45 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा, ECI ने लोगों से सहयोग की अपील की

असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 22 नवंबर से शुरू हुआ था और मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक जारी रहेगी.

Over 88 percent voters covered in Special Revision of electoral roll in Assam ECI
असम में 88.45 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा, ECI ने सहयोग बनाए रखने की अपील की (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
संतू दास

नई दिल्ली: असम में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण में अब तक 88 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं को कवर किया जा चुका है. राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 22 नवंबर से शुरू हुआ था. इसके तहत, बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) वर्तमान में राज्य भर में मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन में लगे हुए हैं. यह सत्यापन प्रक्रिया 20 दिसंबर तक जारी रहेगी.

असम में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दिया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के सेक्शन 21 के तहत तय किया गया है.

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यलय के अनुसार, पूरे राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन ने तेजी पकड़ ली है. बयान में कहा गया, "राज्य भर में घर-घर जाकर सत्यापन का काम चल रहा है. बीएलओ चुनावी विवरणों को अपडेट और सत्यापित करने के लिए घर-घर जा रहे हैं."

चुनाव आयोग के अनुसार, 11 दिसंबर तक इस राज्य में कुल 88.45 प्रतिशत वोटरों को कवर किया जा चुका है.

असम में कुल मतदाताओं की संख्या 2.52 करोड़ से ज्यादा है. चुनाव आयोग के अनुसार, घर-घर जाकर सत्यापन के दौरान अब तक कुल 53,38,213 घरों तक पहुंचा गया है. आयोग ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी अपात्र नामों को हटाते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक को शामिल करना है और अपडेटेड मतदाता सूची बनाना है.

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से सही और बिना गलती वाला वोटर लिस्ट बनाने में अपना सहयोग बनाए रखने की अपील की है.

आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि असम में स्पेशल रिवीजन आसानी से चल रहा है और इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है.

मतदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने और चल रहे स्पेशल रिवीजन के दौरान उनकी किसी भी चिंता को दूर करने की कोशिश में, चुनाव आयोग ने राज्य में इस प्रक्रिया में शामिल BLOs की डिटेल्स साझा की है. आयोग ने असम की 126 विधानसभा सीटों के सभी BLOs के बारे में जानकारी दी है. साथ ही लोगों की आसानी के लिए पिछली मतदाता सूची भी जारी की है.

विशेष पुनरीक्षण पर मुख्यमंत्री सरमा का बयान
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य में स्पेशल रिवीजन का जिक्र करते हुए लिखा कि इससे सभी योग्य नागरिकों के लिए शुद्ध, अपडेटेड और सही वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि असम, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में पुनरीक्षण पूरा करने के लिए चुनाव आयोग को पूरा सहयोग देगा.

27 दिसंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
असम में मतदाता सूची का ड्राफ्ट 27 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना है. दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा 27 दिसंबर से शुरू होगी और 22 जनवरी तक रहेगी. दावों का निपटारा 2 फरवरी तक किया जाना चाहिए. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी को होना है.

