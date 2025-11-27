ETV Bharat / bharat

रेल यात्री ध्यान दें ! 720 ट्रेनें हुईं कैंसिल या बदला गया रूट, निकलने से पहले देख लें सूची

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली : ठंड का मौसम आ चुका है और ट्रेनों का कैंसिल होना भी शुरू हो चुका है. इसलिए आपके लिए जरूरी है कि यात्रा करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपकी ट्रेन कैंसिल है या फिर उसे डायवर्ट कर दिया गया या फिर यह नियत समय पर चलेगी. कई बार तकनीकी और रखरखाव कार्यों की वजह से भी ट्रेन के रूट बदल दिए जाते हैं. रेलवे के अनुसार विभिन्न मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के 720 से अधिक फेरे रद्द या डायवर्ट किए जाने वाले हैं. 25 दिसंबर से 26 फरवरी तक रखरखाव और पुनर्विकास कार्यों के चलते, कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित और नियंत्रण मुक्त रहेंगी. दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे की लगभग 77 ट्रेनों के 720 से ज्यादा फेरे या तो रद्द रहेंगे या उनके मार्ग परिवर्तित रहेंगे. इसके अलावा, 50 से अधिक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित या बीच में ही समाप्त किया जाएगा. इसकी जानकारी देते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर ने कहा, "SCR के सिकंदराबाद डिवीजन में तीसरी लाइन के तिहरे निर्माण के संबंध में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्यों के मद्देनजर दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या डायवर्ट की जाएंगे."