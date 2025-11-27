रेल यात्री ध्यान दें ! 720 ट्रेनें हुईं कैंसिल या बदला गया रूट, निकलने से पहले देख लें सूची
रेलवे ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक 720 से अधिक ट्रेनें या तो कैंसिल हैं या उनका मार्ग बदल दिया गया है.
Published : November 27, 2025 at 7:08 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली : ठंड का मौसम आ चुका है और ट्रेनों का कैंसिल होना भी शुरू हो चुका है. इसलिए आपके लिए जरूरी है कि यात्रा करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपकी ट्रेन कैंसिल है या फिर उसे डायवर्ट कर दिया गया या फिर यह नियत समय पर चलेगी. कई बार तकनीकी और रखरखाव कार्यों की वजह से भी ट्रेन के रूट बदल दिए जाते हैं.
रेलवे के अनुसार विभिन्न मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के 720 से अधिक फेरे रद्द या डायवर्ट किए जाने वाले हैं. 25 दिसंबर से 26 फरवरी तक रखरखाव और पुनर्विकास कार्यों के चलते, कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित और नियंत्रण मुक्त रहेंगी. दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे की लगभग 77 ट्रेनों के 720 से ज्यादा फेरे या तो रद्द रहेंगे या उनके मार्ग परिवर्तित रहेंगे. इसके अलावा, 50 से अधिक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित या बीच में ही समाप्त किया जाएगा.
इसकी जानकारी देते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर ने कहा, "SCR के सिकंदराबाद डिवीजन में तीसरी लाइन के तिहरे निर्माण के संबंध में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्यों के मद्देनजर दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या डायवर्ट की जाएंगे."
इसी तरह से, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, "पुनर्विकास कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर चलने वाली 25 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के सानेहवाल-अमृतसर खंड पर स्थित लुधियाना यार्ड में पुनर्विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है."
ट्रेन रद्द होने के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए, दिल्ली के एक यात्री मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पुनर्विकास कार्य अच्छा है, लेकिन मैं इस बात से काफी परेशान हूं कि कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे उन यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच जाएगी, जिन्होंने पहले ही अपनी टिकट बुक कर ली है और कन्फर्म यात्रा टिकट ले लिया है. अब उन्हें अपनी योजना पर फिर से विचार करना होगा और टिकट बुक करना होगा."
इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए, वंश कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे को पुनर्विकास या रखरखाव कार्य के अनुरूप, उन मार्गों पर टिकट जारी करने से पहले, ट्रेन रद्दीकरण और मार्ग परिवर्तन की योजना पहले से बनानी चाहिए. इससे यात्रियों को पहले से सूचित किया जा सकेगा और वे वैकल्पिक ट्रेनों या मार्गों पर टिकट बुक कर सकेंगे."
इन-इन ट्रेनों को या तो कैंसिल किया गया, या उनके रूट बदल दिए गए हैं.
- 54603 - 12 दिसंबर से 23 फरवरी तक (85 ट्रिप)
- 54604 - 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक (85 ट्रिप)
- 54605 - 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक (85 ट्रिप)
- 54606 - 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक (85 ट्रिप)
- 56635 - 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक (85 ट्रिप)
- 67771 - 14 फरवरी तक प्रतिदिन (22 ट्रिप)
- 67772 - 14 फरवरी तक प्रतिदिन (22 ट्रिप)
- 17003 - 14 फरवरी तक प्रतिदिन (22 ट्रिप)
- 17004 - 14 फरवरी तक प्रतिदिन (22 ट्रिप)
- 17035 - 13 फरवरी तक प्रतिदिन (22 ट्रिप)
- 17036 - 14 फरवरी तक प्रतिदिन (22 ट्रिप)
- 12511 - 13 फरवरी को सप्ताह में तीन बार (2 ट्रिप)
- 12512 - 13 फरवरी को सप्ताह में तीन बार 11 (2 ट्रिप)
- 12521 - साप्ताहिक 9 फ़रवरी (1 ट्रिप) 12522 साप्ताहिक 13 फ़रवरी (1 ट्रिप)
- 22647 - दो बार 14 फ़रवरी (6 ट्रिप)
- 22648 - दो बार 12 फ़रवरी (6 ट्रिप)
- 20493 - सप्ताह में दो बार फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 20494 - सप्ताह में दो बार 13 फ़रवरी (2 ट्रिप) 20101 13, 14 फ़रवरी तक (2 ट्रिप)
- 20102 - 13 और 14 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 03251 - 8 और 9 फरवरी तक हफ़्ते में दो बार (2 ट्रिप)
- 03252 - 10 और 11 फ़रवरी तक हफ़्ते में दो बार (2 ट्रिप)
- 03259 - 3 और 10 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 03260 - 5 और 12 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 03261 - 31 और 7 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 03262 - 3 और 10 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 04131 - 1 और 8 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 04132 - 4 जनवरी और 11 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 05073 - 3 और 10 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 05074 - 31 जनवरी और 7 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 05313 - 2 और 9 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 05314 - 1 और 8 फ़रवरी (2 ट्रिप)
- 05541 - 26 जनवरी, 2 और 9 फ़रवरी (3 यात्राएं)
- 05542 - 29 जनवरी, 5 और 12 फ़रवरी (3 यात्राएं)
- 05543 - 23, 30 जनवरी और 6 फ़रवरी (3 यात्राएं)
- 05544 - 27 जनवरी, 3 और 10 फ़रवरी (3 यात्राएं)
- 06563 - 31 जनवरी और 7 फ़रवरी (2 यात्राएं)
- 06564 - 2 और 9 फ़रवरी (2 यात्राएं)
- 06597 - 29 जनवरी, 5 और 12 फ़रवरी (3 यात्राएं)
- 06598 - 31 जनवरी, 7 और 14 फ़रवरी (3 यात्राएं)
- 07005 - 26 जनवरी, 2 और 9 फरवरी (3 यात्राएं)
- 07006 - 29 जनवरी, 5 और 12 फरवरी (3 यात्राएं)
- 07023 - 1 और 8 फरवरी (2 यात्राएं)
- 07024 - 3 और 10 फरवरी (2 यात्राएं)
- 07077 - 27 जनवरी, 3 और 10 फरवरी (3 यात्राएं)
- 07078 - 29 जनवरी, 5 और 12 फरवरी (3 यात्राएं)
- 07357 - 31 जनवरी और 7 फरवरी (2 यात्राएं)
- 07358 - 3 और 10 फरवरी (2 यात्राएं)
- 07419 - 31 जनवरी और 7 फरवरी (2 यात्राएं)
- 07420 - 2 और 9 फरवरी (2 यात्राएं)
- 08261- 3 और 10 फरवरी (2 यात्राएं)
- 08262 - 4 और 11 फरवरी (2 यात्राएं)
- 03253 - जनवरी 26, 28 फरवरी, 2, 4, 9 और 11 फरवरी (6 फेरे)
- 07255 - 28 जनवरी, 4 और 11 फरवरी (3 फेरे)
- 07256 - 30 जनवरी, 6 और 13 फरवरी (3 फेरे)
- 07051 - 31 जनवरी और 7 फरवरी (2 फेरे)
- 07052 - 3 और 10 फरवरी (2 फेरे) और कुछ अन्य ट्रेनें रद्द रहेंगी.
ये भी पढ़ें : सुरक्षित रेल परिचालन के लिए लोको रनिंग स्टाफ को बिना किसी टेंशन के गाड़ी चलाने की सलाह