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मुकदमेबाजी से आम आदमी ही नहीं, सरकार भी त्रस्त... अदालतों-ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं 7 लाख से ज्यादा सरकारी मामले

सरकारी मुकदमों में साल-दर-साल बढ़ोतरी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime Team) आम लोग ही नहीं बल्कि सरकार भी मुकदमेबाजी से त्रस्त है. देश की अदालतों, ट्रिब्यूनल्स में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के आंकड़े कुछ ऐसा ही कह रहे हैं. ऑफिशियल डाटा बताता है कि 7 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस पेंडिंग हैं, जिसे कहीं न कहीं केंद्र सरकार लड़ रही है. इसमें ज्यादातर मुकदमे वित्तीय मामलों से जुड़े हैं. यही नहीं, इस कोर्ट-कचेहरी के चक्कर हर साल जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं.