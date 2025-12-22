ETV Bharat / bharat

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से सच आया बाहर, 65 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की भारी कमी

देशभर में सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं. 65,000 से ज़्यादा स्कूलों में बच्चों का टोटा है. वहीं हजारों स्कूल बगैर बच्चे के चल रहे.

government school
शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 11:53 AM IST

नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, पूरे भारत में 65,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में 10 से कम स्टूडेंट हैं, जबकि 2024-25 में 5,149 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट की रिपोर्ट आई.

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, जीरो-एनरोलमेंट वाले 70 परसेंट से ज़्यादा स्कूल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में हैं, जो सरकारी स्कूल नेटवर्क में स्टूडेंट अटेंडेंस में क्षेत्रीय अंतर को दिखाता है.

यह डेटा, जो पिछले हफ़्ते लोकसभा में MP कार्ति पी. चिदंबरम और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के सवालों के लिखित जवाब में शेयर किया गया था, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) से इकट्ठा की गई जानकारी पर आधारित है.

बिना स्टूडेंट वाले स्कूलों के अलावा, मिनिस्ट्री का डेटा बहुत कम एनरोलमेंट वाले इंस्टीट्यूशन में भी काफी बढ़ोतरी दिखाता है. पिछले दो एकेडमिक सालों में 10 से कम या जीरो स्टूडेंट वाले सरकारी स्कूलों की संख्या 24 परसेंट बढ़ी है, जो 2022-23 में 52,309 से बढ़कर 2024-25 में 65,054 हो गई है.

ये कम एनरोलमेंट वाले स्कूल अब देश के सभी सरकारी स्कूलों का 6.42 परसेंट हैं, जो स्कूल के इंफ्रॉस्ट्रक्चर और असल स्टूडेंट की मौजूदगी के बीच बढ़ते अंतर को दिखाता है. डेटा यह भी दिखाता है कि इसी समय के दौरान 1.44 लाख से ज़्यादा टीचर ऐसे स्कूलों में पोस्टेड थे, जहां 10 से कम या कोई स्टूडेंट नहीं था, जिससे राज्य लेवल पर स्टाफ की तैनाती और रिसोर्स के इस्तेमाल पर सवाल उठते हैं.

मंत्रालय ने साफ किया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और सरकारी स्कूलों में टीचरों का एडमिनिस्ट्रेशन, भर्ती और तैनाती राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आती है. केंद्र समग्र शिक्षा स्कीम के ज़रिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तय छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने और स्कूल के इंफ्रॉस्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है.

