इस साल चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, पिछले सीजन ₹73.08 करोड़ की हुई थी आय, क्या कमाई का भी टूटेगा कीर्तिमान
चारधाम के कपाट खुलने के बाद यानी 19 अप्रैल से 15 नवंबर तक कुल 61,64,928 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 2:29 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 का 16 नवंबर रात को 9.37 बजे भगवान बदरी-विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही समापन हो गया. इस बार की यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है. इस सीजन चारधाम और हेमकुंड साहिब के 65 लाख 65 हजार 624 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. अब सरकार को फोक्स शीतकालीन यात्रा पर है.
पूरी चारधाम यात्रा पर एक नजर: इस साल सबसे पहले 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई थी. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम व 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे.
चारधाम में 61 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन: चारधाम के कपाट खुलने के बाद यानी 19 अप्रैल से 15 नवंबर तक कुल 61,64,928 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए है, जिसमें से अकेले बदरीनाथ धाम के 23,39,772 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के 19,33,138 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम के 8,84,841 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम के 10,07,177 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए है.
तीन लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन: इसके अलावा इस सीजन 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे और 10 अक्टूबर के शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए है. इस दौरान हेमकुंड साहिब के 3,90,696 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
इस सीजन में 289 श्रद्धालुओं की मौत हुई: चारधाम यात्रा के दौरान जहां एक ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में दर्शन कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है तो वही दूसरी ओर इस सीजन यात्रा के दौरान स्वास्थ्य खराब होने के चलते 289 श्रद्धालुओं की मौत हुई है.
जानिए किस धाम में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार यात्रा शुरू के बाद से यात्रा संपन्न होने के बीच 288 श्रद्धालुओं की मौत ह्रदय गति रुकने और एक श्रद्धालु की मौत अन्य कारणों से हुई है. अकेले केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 143 श्रद्धालुओं, बदरीनाथ धाम मार्ग पर 87 श्रृद्धालुओं, यमुनोत्री मार्ग पर 38 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम मार्ग पर 21 श्रद्धालुओं की मौत हुई है.
आपदा में भी आठ श्रद्धालुओं की जान गई: इसके अलावा चार धाम यात्रा मार्ग पर प्राकृतिक आपदा की वजह से 8 श्रद्धालुओं की मौत और एक श्रद्धालु घायल हुए हैं. कुल मिलाकर चारधाम यात्रा सीजन में 297 श्रद्धालुओं की मौत हुई है.
गंगोत्री धाम में पहली बार 10 लाख से ज्यदाा भक्त पहुंचे: उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में इस बार 10,07,177 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार इस धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के अवसर पर दोपहर 12:05 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बंद किए गए थे. अब मां गंगा की पूजा अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव होगी.
यमुनोत्री धाम में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे: उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री धाम में 8,84,841 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए थे. 11 नवंबर को भैयादूज के दिन सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर अनुराधा नक्षत्र में मंदिर के कपाट बंद किए गए. अब श्रद्धालु अगले छह महीने तक खरसाली स्थित यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे.
केदारनाथ धाम इस सीजन का सबसे चर्चित पड़ाव रहा: यहां 22 अप्रैल से 11 नवंबर के बीच 19,33,138 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. 2023 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक केदारनाथ धाम पहुंचे थे. भैयादूज पर सुबह 08:30 बजे विशेष पूजा-अर्चना के बाद बाबा केदार के कपाट बंद किए गए थे. अगले 6 महीने बाबा केदार की दर्शन अब ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर होंगे.
बदरीनाथ धाम के सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे: बदरीनाथ धाम ने इस सीजन में सबसे अधिक श्रद्धालुओं को भीड़ देखी गई. 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद 15 नवंबर तक 23,39,772 श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी-विशाल के दर्शन किए. यात्रा के अंतिम दिन भी धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई.
16 नवंबर की रात 9:37 बजे वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष अभिषेक और पुष्प श्रृंगार के बाद मुख्य कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए. कपाट बंद होने से पहले 12 नवंबर से पंच पूजा की परंपरा चली, जिसमें गणेश, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिरों के कपाट भी बंद किए गए. अब भगवान बदरी-विशाल की शीतकालीन पूजा ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में होगी. भगवान उद्धव और कुबेर की पूजा पांडुकेश्वर में संपन्न होगी, जबकि गरुड़ की पालकी भी ज्योतिर्मठ पहुंचेगी.
इस बार एक हेली हादसा भी हुआ: चारधाम यात्रा संपन्न होने से महज दो हफ्ते पहले ही हेली दुर्घटना हुई, जिस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई.
शीतकाल यात्रा शुरू: उत्तराखंड चारधाम की ग्रीष्मकालीन यात्रा संपन्न होने के साथ ही शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है. शीतकाल के दौरान मुखबा में मां गंगा, खरसाली में मां यमुना, ऊखीमठ में बाबा केदार और ज्योतिर्मठ में भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर सकते हैं, जिसकी तैयारियां शासन- प्रशासन स्तर पर जोरो शोरों से चल रही है.
आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2024 में करीब 40 हज़ार श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड चारधाम की शीतकालीन यात्रा की थी. इसी तरह साल 2025 में करीब 73 हज़ार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. ऐसे में इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा एक लाख के पार होने की उम्मीद है.
वही, ज्यादा जानकारी देते हुए धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के समापन के साथ ही शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है. शीतकाल के दौरान मां गंगा अपने प्रवास स्थल मुखवा, मां यमुना अपने प्रवास स्थल खरसाली में दर्शन देंगी. इसी तरह बाबा केदारनाथ धाम अपने प्रवास स्थल उखीमठ और बदरी विशाल अपने प्रवास स्थल, पांडुकेश्वर एवं ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में दर्शन देंगे.
सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड चारधाम की शीतकालीन यात्रा से न सिर्फ सीमांत गांवों में रिवर्स पलायन और स्थानीय लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही उन्होंने होमस्टे संचालकों से पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं और बेहतर सेवाएं देने की अपील भी की, ताकि शीतकाल में भी पर्यटन गतिविधियां जारी रहें.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में शीतकाल की यात्रा अच्छी होगी. लोग शीतकाल में आए और धाम के जो गद्दी स्थल हैं, उनका दर्शन करे और पुण्य के भागी बने. क्योंकि यहां की मान्यता है कि धाम के कपाट जब बंद हो जाते है तो 6 महीने वहां पर देव पूजा होती है. ऐसे में इस दौरान मनुष्यों की पूजा के लिए धामों के गद्दी स्थल हैं, उसका पुण्य भी उतना हो होता है.
जानिए कितनी कमाई हुई: श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अधीन उत्तराखंड के दो प्रमुख तीर्थस्थलों, बदरीनाथ और केदारनाथ के साथ ही 47 अन्य छोटे- बड़े मंदिर शामिल है, जिसका प्रबंधन और संचालन बीकेटीसी करती है.
बीकेटीसी से मिली जानकारी के अनुसार
- साल 2022 में बदरी- केदार के साथ सभी अधीनस्थ मंदिरों से करीब 67.48 करोड़ रुपए की आय हुई थी.
- साल 2023 में बदरी- केदार के साथ सभी अधीनस्थ मंदिरों से करीब 93.86 करोड़ रुपए की आय हुई थी.
- साल 2024 में बदरी- केदार के साथ सभी अधीनस्थ मंदिरों से करीब 86.55 करोड़ रुपए की आय हुई थी.
- साल 2025 में बदरी- केदार के साथ सभी अधीनस्थ मंदिरों से करीब 73.08 करोड़ रुपए की आय हुई थी.
- साल 2026 में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए है, ऐसे में इस सीजन आय की गणना की जा रही है.
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