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इस साल चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, पिछले सीजन ₹73.08 करोड़ की हुई थी आय, क्या कमाई का भी टूटेगा कीर्तिमान

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 का 16 नवंबर रात को 9.37 बजे भगवान बदरी-विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही समापन हो गया. इस बार की यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है. इस सीजन चारधाम और हेमकुंड साहिब के 65 लाख 65 हजार 624 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. अब सरकार को फोक्स शीतकालीन यात्रा पर है.

पूरी चारधाम यात्रा पर एक नजर: इस साल सबसे पहले 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई थी. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम व 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे.