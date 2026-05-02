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उत्तराखंड चारधाम यात्रा, आज 58 हजार से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, आंकड़ा पहुंचा 6 लाख के पार

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ हैं. बड़ी संख्या में भक्त चारधाम में दर्शन करने पहुंच रहे हैं. 19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा में भक्तों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है. आज शनिवार दो मई तो चारधाम में कुल 58 हजार 564 लोगों ने दर्शन किए है. इसी तरह चारधाम में भक्तों के दर्शन का कुल आंकड़ा 6 लाख पांच हाजर 178 तक पहुंच गया हैं.

आज के आंकड़ों की बात करें तो यमुनोत्री धाम में दो मई शनिवार को कुल 9 हजार 203 लोगों ने दर्शन किए हैं. इस तरह यमुनोत्री धाम में भक्तों की कुल संख्या 89 हजार 565 हो गई है. वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो आज आठ हजार 545 लोगों ने मां गंगा के दर्शन किए. इस तरह मां गंगा के दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 88 हजार 883 तक पहुंच गया है. यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कापट 19 अप्रैल को खुले थे.

सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है. केदारनाथ में आज दो मई शनिवार को 22530 लोगों ने दर्शन किए है. केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे. तब से अभी तक कुल दो लाख 84 हजार 301 भक्त बाबा केदार के दर पर पहुंचे.