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सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 52 लाख से ज्यादा किशोरियों को मुफ्त HPV वैक्सीन मिली: केंद्र

बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए देशभर में मुफ्त एचपीवी टीकाकरण शुरू किया गया है.

Over 52 lakh girls receive free HPV vaccine under nationwide campaign: Centre
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फ्री HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक हेल्थकेयर वर्कर एक लड़की को वैक्सीन की डोज देते हुए (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को बताया कि इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार के देश भर में शुरू किए गए वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत 52 लाख से ज्यादा लड़कियों को ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) का टीका लगाया गया है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 15 जुलाई, 2026 तक देश भर में 52,10,302 लड़कियों को HPV वैक्सीन लग चुकी है. देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन (एचपीवी टीकाकरण अभियान) इस साल 28 फरवरी को शुरू किया गया था, जिसका मकसद सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 साल की उम्र की लगभग 1.2 करोड़ योग्य लड़कियों को टीका लगाना था. इस पहल का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए मुफ्त में वैक्सीन देकर किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है.

पटेल ने सदन को बताया, "एचपीवी वैक्सीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs), कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHCs), सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (SDHs), डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (DHs) और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMCs) समेत तय सरकारी हेल्थ सुविधाओं पर दी जा रही है."

प्रोग्राम को आसानी से लागू करने के लिए, सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों की बड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है. वैक्सीनेशन कैंपेन की मॉनिटरिंग U-WIN पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डिजिटल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही है, जो रियल-टाइम कवरेज डेटा कैप्चर करता है.

मंत्री ने कहा कि केंद्र वैक्सीन की स्वीकार्यता बढ़ाने और झिझक दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कैंपेन भी चला रहा है. सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सक्रियता में रेडियो जिंगल, पोस्टर, बैनर, मिथक तोड़ने वाला डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया कैंपेन शामिल हैं, जिसमें ग्रामीण, आदिवासी और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में लड़कियों तक पहुंचने पर खास जोर दिया गया है.

सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए सरकार की बड़ी रणनीति पर जोर देते हुए, पटेल ने कहा कि HPV वैक्सीनेशन ड्राइव एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है जिसमें स्क्रीनिंग, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए जल्दी निदान और डे केयर कैंसर केंद्र (DCCCs) में इलाज भी शामिल है.

सरकार ने कहा कि इस इंटीग्रेटेड तरीके का मकसद रोकथाम, समय पर पता लगाने और आसान इलाज के जरिए सर्वाइकल कैंसर के बोझ को कम करना है, साथ ही यह पक्का करना है कि देश भर में योग्य किशोर लड़कियों को एचपीवी संक्रमण से सुरक्षा मिले.

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