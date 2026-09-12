बेंगलुरु में पुलिस ने बाल मजदूरी में लगे 500 से ज्यादा बच्चों को बचाया
पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर बाल मजदूरी कर रहे 500 से अधिक बच्चों को बचाया.
Published : September 12, 2026 at 10:44 PM IST
बेंगलुरु: बाल मजदूरी रोकने के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान शनिवार को शहर की अलग-अलग जगहों पर मजदूरी में लगे 503 बच्चों को बचाया गया.
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मकसद बाल मजदूरी को रोकना और मजदूरी में लगे बच्चों की पहचान करके उन्हें छुड़ाना था. पुलिस के अनुसार, शहर के सभी डिवीजन में गोदामों, बाजारों, होटलों, लॉज, बेकरी, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, अपार्टमेंट, निर्माण स्थलों आदि की जांच के लिए अधिकारियों के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गईं थीं.
पुलिस ने बताया कि कुल 5897 जगहों की जांच की गई और मजदूरी कर रहे 503 बच्चों को बचाया गया. पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु शहर में बाल मजदूरों से काम करवाने वाले लोगों के खिलाफ बाल मजदूर (निषेध और विनियमन) एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कुल 18 मामले दर्ज किए गए हैं.
इस बीच, बेंगलुरु मध्य डिवीजन में, इस ड्राइव के दौरान 63 बच्चों को बचाया गया. पुलिस ने बताया कि दक्षिण डिवीजन में 54 बच्चे, पश्चिम डिवीजन में 84, उत्तर डिवीजन में 62, दक्षिण पश्चिम में 17, उत्तर पश्चिम में 14, पूर्व में 71, उत्तरपूर्व में 55, दक्षिण-पूर्व में 13, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 3, व्हाइट फील्ड में 22 और सीसीबी में 45 बच्चों को बचाया गया.
मामले की जानकारी देते हुए, डीसीपी (उत्तरी डिवीजन) नेमागौड़ा ने बताया कि बचाए गए ज़्यादातर बच्चे दूसरे राज्यों से हैं, और अभी उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है.
बच्चों के माता-पिता और उन्हें यहां लाने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है. जिन दुकानों और जगहों पर बच्चों को काम पर रखा गया था, उनके मालिकों के खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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