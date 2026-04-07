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ओडिशा के रायगढ़ में पुलिस पर पथराव...धारदार हथियारों से हमला, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

रायगढ़ में पुलिस पर हुए पथराव में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

Over 50 Cops Injured In Clash With Protestors Over Mining In Odisha's Rayagada
ओडिशा के रायगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 4:25 PM IST

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रायगढ़: ओडिशा के रायगढ़ के काशीपुर ब्लॉक में मंगलवार को माइनिंग के लिए एक प्राइवेट कंपनी के सड़क बनाने के काम को लेकर खनन विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर तलवारों, कुल्हाड़ियों और दूसरे धारदार हथियारों से हमला किया. इस घटना में करीब 56 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क बनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की. इस पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस हिंसक प्रदर्शन में रायगढ़ सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) गौरीशंकर साहू समेत कई पुलिसवाले घायल हो गए.

सात गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों का इलाज काशीपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है.

कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, रायगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुलकर्णी, पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वाति एस कुमार और दूसरे सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए शगाबारी इलाके में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 लगा दी है. वहीं, डीआईजी (साउथ वेस्टर्न रेंज) कंवर बिशाल सिंह हालात पर नजर रखने के लिए मौके पर पहुंचे.

मेटल, तेल और गैस, ज़रूरी मिनरल, पावर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्राइवेट कंपनी ने काशीपुर ब्लॉक के सिजीमाली में राज्य सरकार से बॉक्साइट माइनिंग की अनुमति ली थी. इसी मकसद से, शगाबारी से सिजीमाली इलाके तक एक सड़क बनाई जा रही थी. दूसरी तरफ लोग शुरू से ही प्रस्तावित माइनिंग एक्टिविटी का विरोध कर रहे थे, इसलिए सड़क बनने से उनकी निराशा और बढ़ गई.

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