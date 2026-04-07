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ओडिशा के रायगढ़ में पुलिस पर पथराव...धारदार हथियारों से हमला, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

ओडिशा के रायगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया ( ETV Bharat )

रायगढ़: ओडिशा के रायगढ़ के काशीपुर ब्लॉक में मंगलवार को माइनिंग के लिए एक प्राइवेट कंपनी के सड़क बनाने के काम को लेकर खनन विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर तलवारों, कुल्हाड़ियों और दूसरे धारदार हथियारों से हमला किया. इस घटना में करीब 56 पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क बनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की. इस पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस हिंसक प्रदर्शन में रायगढ़ सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) गौरीशंकर साहू समेत कई पुलिसवाले घायल हो गए. सात गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों का इलाज काशीपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है.