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CJP आंदोलन के बाच दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छात्रों को भड़काने वाले 480 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक

400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक: दिल्ली के साउदर्न रेंज के एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार झा का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ मिसइन्फॉर्मेशन (भ्रामक खबरें) फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है. जांच में अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस मौजूदा स्थिति का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट व अफवाहें फैला रहे हैं. उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक कराया जा रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में युवाओं को भड़काने में पाकिस्तानी लोगों की भी भूमिका सामने आई है. ऐसे में राजधानी में शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश की सुरक्षा, छात्रों और युवाओं को गुमराह करने और माहौल बिगाड़ने की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है. दुष्प्रचार अभियानों में शामिल 480 से भी अधिक पाकिस्तान-आधारित सोशल मीडिया हैंडल्स को चिह्नित कर उन्हें ब्लॉक कराया जा रहा है.

480 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक (ETV Bharat)

सुरक्षा, शांति को लेकर पुलिस का बड़ा कदम (ETV Bharat)

नागरिक सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर विश्वास करें -पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कोई नए सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं हैं, बल्कि यह वही फर्जी व संदिग्ध नेटवर्क है जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी देशविरोधी दुष्प्रचार फैलाने में पूरी तरह सक्रिय था.एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार झा ने आगे स्पष्ट किया कि इन सीमा पार के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का एक ही प्रमुख मकसद है देश में लोगों के बीच असंतोष पैदा करना, युवाओं को भड़काना और विशेष रूप से छात्रों को उनके मुख्य मुद्दों से भटकाना है.छात्रों और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली पुलिस ने अभिभावकों व युवाओं से संयम और समझदारी बरतने का आग्रह किया है. पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देश.•किसी भी प्रकार के फेक पोस्ट, एडिटेड (डॉक्टर्ड) वीडियो या अनजान हैंडल्स द्वारा शेयर की गई भड़काऊ जानकारी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल न करें. •किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट मैसेज को दूसरों के साथ साझा करने से पहले उसका री-वेरिफिकेशन और फैक्ट चेक अवश्य करें लें. •अफवाहों को आगे न बढ़ाएं और किसी भी असामाजिक तत्व को अपनी भावनाओं पर हावी न होने दें.



शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका अधिकार, पुलिस करती है सम्मान: अधिकारियों ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए याद दिलाया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है.एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार झा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस नागरिकों व छात्रों के इस अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में विदेशी असामाजिक तत्वों को माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए.

नागरिक सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर विश्वास करें -पुलिस: सोशल मीडिया पर चल रहे डिजिटल युद्ध व विदेशी फर्जी नेरेटिव के इस दौर में दिल्ली पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर अब भी डिजिटल स्पेस पर बनी हुई है और देश के नागरिकों से सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की गई है.



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