ETV Bharat / bharat

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, मोटरसाइकिल छोड़ दो तस्कर फरार

अमृतसर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, डीजीपी गौरव यादव की फाइल फोटो ( Source @DGPPunjabPolice )

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित राजासांसी के ओठियां गांव में ग्रामिण पुलिस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है. खबर के मुताबिक, दो तस्कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नशे की खेप को आधी रात के वक्त ठिकाने लगाने जा रहे थे. बता दें कि, पंजाब में अपराध और नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. ओठियां गांव से बरामद किए गए 40 से ज्यादा किलो हेरोइन की अंतराराष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. हेरोइन के साथ हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं. बता दें कि, ओठिया गांव राजासांसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. अमृतसर ग्रामीण पुलिस और गांव की रक्षा समिति ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ड्रग्स के खिलाफ जंग के तहत गांवों में एंटी-ड्रग टीमें बनाई गई हैं और इस टीम के सदस्य ओठियां गांव के सरपंच की सतर्कता से हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है. आप नेता सोनिया मान देर रात मौके पर पहुंचीं

देर रात पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंचे राजासांसी से आम आदमी पार्टी की विधानसभा इंचार्ज ने बताया कि 'गांव ओठियां में नई सड़क बन रही थी. इसी दौरान दो युवक बाइक पर हेरोइन और हथियार लेकर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि, जब गांव के सरपंच ने रात में नई सड़क पर बाइक चलाने से दोनों बाइक सवारों को रोका तो वे अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए.