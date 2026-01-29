भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, मोटरसाइकिल छोड़ दो तस्कर फरार
अमृतसर ग्रामीण पुलिस और गांव की रक्षा समिति ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. वहीं पुलिस ड्रग तस्करों की तलाश कर रही है.
Published : January 29, 2026 at 2:31 PM IST
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित राजासांसी के ओठियां गांव में ग्रामिण पुलिस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है. खबर के मुताबिक, दो तस्कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नशे की खेप को आधी रात के वक्त ठिकाने लगाने जा रहे थे.
बता दें कि, पंजाब में अपराध और नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. ओठियां गांव से बरामद किए गए 40 से ज्यादा किलो हेरोइन की अंतराराष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. हेरोइन के साथ हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं.
बता दें कि, ओठिया गांव राजासांसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. अमृतसर ग्रामीण पुलिस और गांव की रक्षा समिति ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ड्रग्स के खिलाफ जंग के तहत गांवों में एंटी-ड्रग टीमें बनाई गई हैं और इस टीम के सदस्य ओठियां गांव के सरपंच की सतर्कता से हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है.
𝐈𝐧 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡, 𝐀𝐦𝐫𝐢𝐭𝐬𝐚𝐫 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐭𝐬 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨-𝐚𝐫𝐦𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞 (𝐕𝐃𝐂) 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬… pic.twitter.com/9VF2LmBEBH— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) January 29, 2026
आप नेता सोनिया मान देर रात मौके पर पहुंचीं
देर रात पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंचे राजासांसी से आम आदमी पार्टी की विधानसभा इंचार्ज ने बताया कि 'गांव ओठियां में नई सड़क बन रही थी. इसी दौरान दो युवक बाइक पर हेरोइन और हथियार लेकर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि, जब गांव के सरपंच ने रात में नई सड़क पर बाइक चलाने से दोनों बाइक सवारों को रोका तो वे अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए.
सोनिया मान ने बताया कि, पुलिस टीमें और पूरी पंजाब सरकार ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि, अगर आम लोग इसी तरह सहयोग करें तो पंजाब जल्द ही पूरी तरह से ड्रग-मुक्त हो जाएगा.
DGP पंजाब ने दी जानकारी
इस मामले पर जानकारी शेयर करते हुए पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने लिखा कि 'देर रात पाकिस्तान से आई 40 किलो से ज्यादा हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं. यह सामान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए काले पैकेट में पैक होकर आया था. आरोपी देर रात यह सामान लेकर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे. रात में गांव में नई सड़क बनने के दौरान जब उन्हें सड़क पर जाने से रोका गया तो वे डर के मारे मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए.
जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों अमृतसर के रहने वाले हैं. फरार आरोपियों को ढूंढने और बाकी बातों की पुष्टि के साथ-साथ बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच चल रही है. पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि, राज्य पुलिस ड्रग्स और हथियारों के नेटवर्क को खत्म करने और पूरे देश में शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
फरार आरोपियों की तलाश
पुलिस की अलग-अलग टीमें इस मामले में फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं. डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, पब्लिक विजिलेंस से सभी गैर-कानूनी कामों को खत्म करने में मदद मिलती है.
