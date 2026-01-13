त्योहारों को देखते हुए रेलवे चलाएगा 374 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, बेहतर यात्रा के लिए बनाया तमाम उपाय
इन सबके पीछे का मकसद वेटिंग लिस्ट को आसान और बर्थ की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाना है.
Published : January 13, 2026 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में त्योहारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. जानकारी के मुताबिक रेल विभाग यात्रियों की यात्रा को आसान और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए करीब 374 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है.
बता दें, पोंगल, सबरीमाला और मकरविलक्कू पूजा के चलते लगभग सभी ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं. वहीं, इन एक्स्ट्रा ट्रेनों को चलाने का मकसद वेटिंग लिस्ट को आसान, बर्थ की उपलब्धता में सुधारना और यह पक्का करना है कि रेलयात्रियों का सफर बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए. रेलवे ने सभी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु, केरल और पड़ोसी राज्यों में मुख्य जगहों को जोड़ने के लिए करीब 69 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इससे यात्रियों और तीर्थयात्रियों की उमड़ती भीड़ कम हो जाएगी.
जानकारी के मुताबिक रेलवे ने पिछले दो महीनों में यात्रियों के लिए 69 विशेष ट्रेनों की कुल 374 यात्राओं को अधिसूचित किया है. इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्लान के बारे में रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ये एक्स्ट्रा सर्विस रेगुलर ट्रेन सिस्टम को सपोर्ट करती हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे त्योहार पास आ रहे हैं, रेलवे बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए तैयारी में जुट गया है. बेहतर भीड़ मैनेजमेंट और स्पेशल ट्रेनों की अतिरिक्त ट्रिप के लिए रेलवे तमाम सुरक्षा के उपाय भी कर रहा है. इसके साथ-साथ यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने, स्टेशनों पर भीड़ कम करने और चढ़ने-उतरने को सही तरीके के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं.
स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानिए
- जानकारी के मुताबिक पोंगल त्योहार के मौसम के दौरान 36 विशेष ट्रेनें चलाई गईं हैं.
- सबरीमाला सीजन के लिए 33 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं है. सबरीमाला तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, कोल्लम और कोट्टायम (सबरीमाला के पास के स्टेशन) से/के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो बेंगलुरु, चरलापल्ली, नरसापुर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, नांदेड़ जैसी बड़ी जगहों को जोड़ती हैं और हुबली-तूतीकोरिन, मैसूर-तूतीकोरिन, कन्नूर-बेंगलुरु वगैरह के बीच भी चलती हैं.
- चेन्नई से तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, सेंगोट्टई, नागरकोइल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और पोदनूर सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए 46 इंट्रा-जोनल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.
- इसके अलावा, त्योहारों में यात्रियों की भीड़ कम करने और आसान यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 29 रेगुलर ट्रेनों का समय भी बढ़ाया गया है.
मकरविलक्कू के लिए विशेष ट्रेनें
दक्षिण रेलवे ने भक्तों की भीड़ को कम करने के लिए काकीनाडा के लिए 16 अनरिजर्व्ड कोच और चरलापल्ली के लिए 14 अनरिजर्व्ड कोच वाली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इन स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन कल बुधवार सुबह 8:00 बजे शुरू होगा.
भीड़ से बचने के लिए पहले पहुंचे
सफर करने वाले यात्री स्पेशल ट्रेनों के ट्रेन नंबर, रूट और टाइमिंग की जानकारी इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) और IRCTC वेबसाइट से ले सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उन स्टेशनों पर स्टॉपेज सुविधा का इस्तेमाल करें और पीक आवर्स में स्टेशन पर काफी पहले पहुंच जाएं.
भीड़ को मैनेज करने के उपाय
वहीं, त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ रेलवे स्टेशनों पर कई कदम उठाए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर बुकिंग काउंटर और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (ATVM) चालू की गई हैं.
रेल वन मोबाइल ऐप
यात्रियों को टिकटिंग सर्विस के लिए रेलवन मोबाइल एप्लिकेशन इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. इसके अलावा, इंडियन रेलवे ने डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल करके इस मोबाइल एप्लिकेशन से बुक किए गए अनरिजर्व्ड टिकटों पर 3 परसेंट डिस्काउंट देने की घोषणा की है. यह छूट 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू है और इसका मकसद कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है.
अतिरिक्त स्टाफ़ की तैनाती
यात्रियों की बढ़ती संख्या को मैनेज करने के लिए, स्टेशनों पर टीटीई (TTE) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) वाली ग्राउंड ऑपरेशन टीमों को तैनात किया गया है. सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर और TTE और RPF के जवान तैनात किए गए हैं. सीसीटीवी (CCTV) सर्विलांस कंट्रोल रूम बनाया गया है और डिविजनल हेडक्वार्टर में वॉर रूम 24x7 चालू है, और प्लेटफॉर्म पर बैगेज स्क्रीनिंग की सुविधा दी गई है.
अतिरिक्त ट्रेन ठहराव
7 से 20 जनवरी तक 16 ट्रेनों के लिए हाई-टेक-सिटी और 11 ट्रेनों के लिए चर्लापल्ली स्टेशनों पर एक्स्ट्रा ट्रेन स्टॉपेज दिए गए हैं. 30 अप्रैल तक 10 ट्रेनों के लिए लिंगमपल्ली में ट्रेनों का टेम्पररी स्टॉपेज दिया गया है. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन नंबर 20481/20482 जोधपुर-त्रियुच्चिअपल्ली-जोधपुर हमसफर वीकली एक्सप्रेस के लिए डेगाना स्टेशन पर स्टॉपेज के लिए नोटिफाई किया है, जो 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा से लागू होगा और त्रियुच्चिअपल्ली से 17 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा से लागू होगा.
विभाग में समन्वय
त्योहारों में स्टेशनों पर भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने यात्रियों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. विभागों के बीच आसान तालमेल और कर्मचारियों की सही तैनाती की जा रही है. यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को हटाने से लेकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रेगुलेशन तक, हर पहलू की ध्यान से समीक्षा की जा रही है.
स्टॉल लगाए गए
यात्रियों को यात्रा के दौरान अच्छी क्वालिटी का खाना देने के लिए, रेलवे ने कैटरिंग स्टॉल और आउटलेट लगाए हैं. इन फ़ूड स्टॉल पर साफ-सफाई और सभी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाा रहा है.
