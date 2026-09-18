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पश्चिम बंगाल SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी 37 लाख से अधिक अपील लंबित

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ 37 लाख से अधिक अपील अभी भी लंबित हैं. एक लिखित जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल ने अब तक दाखिल 38.20 लाख अपीलों में से केवल 1.02 लाख का ही निपटारा किया है. जुलाई में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस की एसआईआर समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस की याचिका पर जांच करने पर सहमति जताई और चुनाव आयोग से जवाब मांगा. याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं द्वारा दाखिल किए गए दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्रवार ब्योरा बताने की मांग की गई थी. बोस ने याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के गणना चरण के दौरान 58 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां के फेज में नाम जोड़ने के लिए 9.64 लाख आवेदन (फॉर्म 6 और 6A) और हटाने के लिए 99,000 से ज़्यादा आवेदन (फॉर्म 7) मिले, लेकिन 28 फरवरी को प्रकाशति हुई अंतिम मतदाता सूची में सिर्फ 1.82 लाख नाम ही जोड़े गए. निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े आदेश के खिलाफ 38,20,683 अपील दाखिल की गई थीं और इनमें से 1,02,231 अपील का निपटारा हो चुका है, जबकि 37,18,452 अपील अब भी लंबित हैं.