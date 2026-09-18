पश्चिम बंगाल SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी 37 लाख से अधिक अपील लंबित
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बंगाल में अब तक दाखिल 38.20 लाख अपील में करीब 1.02 लाख का ही निपटारा हुआ है.
By Sumit Saxena
Published : September 18, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ 37 लाख से अधिक अपील अभी भी लंबित हैं.
एक लिखित जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल ने अब तक दाखिल 38.20 लाख अपीलों में से केवल 1.02 लाख का ही निपटारा किया है.
जुलाई में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस की एसआईआर समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस की याचिका पर जांच करने पर सहमति जताई और चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं द्वारा दाखिल किए गए दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्रवार ब्योरा बताने की मांग की गई थी. बोस ने याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के गणना चरण के दौरान 58 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां के फेज में नाम जोड़ने के लिए 9.64 लाख आवेदन (फॉर्म 6 और 6A) और हटाने के लिए 99,000 से ज़्यादा आवेदन (फॉर्म 7) मिले, लेकिन 28 फरवरी को प्रकाशति हुई अंतिम मतदाता सूची में सिर्फ 1.82 लाख नाम ही जोड़े गए.
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े आदेश के खिलाफ 38,20,683 अपील दाखिल की गई थीं और इनमें से 1,02,231 अपील का निपटारा हो चुका है, जबकि 37,18,452 अपील अब भी लंबित हैं.
निर्वाचन आयोग के जवाब में उन मतदाताओं की अपील का ब्योरा नहीं दिया गया जिनके नाम हटा दिए गए थे और उन मतदाताओं की अपील का ब्योरा नहीं दिया गया जो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के खिलाफ दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची में नाम शामिल करने या बाहर करने को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने और उनके निपटारे का डेटा जमा करे.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि लंबित अपीलों को निपटाने के सिस्टम को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितने और ट्रिब्यूनल की जरूरत है.
कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 17 दिसंबर 2025 से सात अगस्त 2026 के बीच फॉर्म 6 आवेदन के तहत 34.13 लाख आवेदन दाखिल किए गए.
इन आंकड़ों में पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के साथ-साथ उन मतदाताओं के आवेदन भी शामिल हैं जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची के दौरान हटा दिए गए थे. अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल से कहा कि वे उन लोगों की सुनवाई बिना बारी के करें जो एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अर्जेंट सुनवाई की मांग करते हैं.
लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया था. बाद में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपील पर फैसला करने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जजों की अगुवाई में 19 ट्रिब्यूनल बनाए.
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