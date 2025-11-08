ETV Bharat / bharat

अभेद सुरक्षा घेरे में रहेंगे पीएम मोदी, देहरादून में 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात, अलर्ट पर एजेंसियां

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 9 नवंबर, 2025 को राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आ रहे हैं. देहरादून में प्रस्तावित पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. वहीं कार्यक्रम की दृष्टिगत 8 नवंबर को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों को लेकर समीक्षा की. उन्होंने सभी अधिकारियों को वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में अत्यंत सजग, सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ड्यूटी पर लगे सभी पुलिसकर्मियों का टर्नआउट उच्चकोटि का हो और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में पूर्ण रूप से ब्रीफ किया जाए. डीजीपी दीपम सेठ ने यह भी निर्देश दिए कि वीवीआईपी से मिलने वाले व्यक्तियों पर सुरक्षा दृष्टि से विशेष निगरानी रखी जाए और केवल पूर्व में अनुमोदित व्यक्तियों को ही वीवीआईपी से मिलने की अनुमति दी जाए.

कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए निर्धारित प्वाइंटों पर एचएचएमडी और डीएफएमडी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच सुनिश्चित की जाए. किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में कोई वस्तु ले जाने की अनुमति न दी जाए और कार्यक्रम संपन्न के बाद भीड़ के सुरक्षित और व्यवस्थित निष्क्रमण हेतु पूर्व से समुचित प्रबंध किए जाएं.

उन्होंने वीवीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया कि वीवीआईपी कार्यक्रम से पूर्व पूरा रूट व्यवस्था का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि रूट पर किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री या अवरोध न हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में किसी को भी उक्त क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी.