अभेद सुरक्षा घेरे में रहेंगे पीएम मोदी, देहरादून में 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात, अलर्ट पर एजेंसियां
पीएम मोदी के देहरादून दौरे के दौरान 3 हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात होंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2025 at 8:59 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 9 नवंबर, 2025 को राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आ रहे हैं. देहरादून में प्रस्तावित पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. वहीं कार्यक्रम की दृष्टिगत 8 नवंबर को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों को लेकर समीक्षा की. उन्होंने सभी अधिकारियों को वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में अत्यंत सजग, सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ड्यूटी पर लगे सभी पुलिसकर्मियों का टर्नआउट उच्चकोटि का हो और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में पूर्ण रूप से ब्रीफ किया जाए. डीजीपी दीपम सेठ ने यह भी निर्देश दिए कि वीवीआईपी से मिलने वाले व्यक्तियों पर सुरक्षा दृष्टि से विशेष निगरानी रखी जाए और केवल पूर्व में अनुमोदित व्यक्तियों को ही वीवीआईपी से मिलने की अनुमति दी जाए.
कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए निर्धारित प्वाइंटों पर एचएचएमडी और डीएफएमडी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच सुनिश्चित की जाए. किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में कोई वस्तु ले जाने की अनुमति न दी जाए और कार्यक्रम संपन्न के बाद भीड़ के सुरक्षित और व्यवस्थित निष्क्रमण हेतु पूर्व से समुचित प्रबंध किए जाएं.
उन्होंने वीवीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया कि वीवीआईपी कार्यक्रम से पूर्व पूरा रूट व्यवस्था का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि रूट पर किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री या अवरोध न हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में किसी को भी उक्त क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी.
सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग, बीडीएस और डॉग स्क्वाड टीमों द्वारा ऊंचे भवनों, जल टंकियों आदि स्थानों की जांच और आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए. डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए.
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवम्बर को उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर एफआरआई देहरादून में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे.
इन परियोजना, योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास:
- इस दौरान पीएम मोदी ₹8260 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं.
- प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें अमृत (AMRUT) योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और हल्द्वानी स्टेडियम (नैनीताल) में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख हैं.
- इसके साथ ही प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं- सोंग बांध पेयजल परियोजना (देहरादून) और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना (नैनीताल) का शिलान्यास करेंगे. सोंग बांध परियोजना देहरादून को प्रतिदिन 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध कराएगी, जबकि जमरानी परियोजना सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन में सहायक होगी.
- इसके अतिरिक्त जिन अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, उनमें चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र और विद्युत सबस्टेशन परियोजनाएं शामिल हैं
