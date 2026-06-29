NEET UG 2026: NTA से 50 करोड़ रिफंड के लिए 3.80 लाख कैंडिडेट ने नहीं किया आवेदन, कल तक है मौका

NEET UG 2026: NTA से 50 करोड़ रिफंड के लिए 3.80 लाख कैंडिडेट ने नहीं किया आवेदन, कल तक है मौका
नीट की फीस रिफंड की समय सीमा एनटीए ने तीन बार बढ़ा दी गई है.
Published : June 29, 2026 at 10:12 AM IST
कोटा : 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के बाद एनटीए ने घोषणा कर दी थी कि वह पहली परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से ली गई फीस को रिफंड कर देगी. साथ ही दूसरी परीक्षा को स्वयं के खर्चे पर आयोजित करेगी. विद्यार्थियों को फीस रिफंड के लिए अकाउंट डिटेल अपडेट करने का मौका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया था. यह समय सीमा तीन बार बढ़ा दी गई है, इसके बावजूद 3.80 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं की है.
नीट यूजी के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 22.79 लाख थी. इसके लिए करीब 300 करोड़ से ज्यादा फीस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिली थी. इनमें से करीब 19 लाख विद्यार्थियों ने अकाउंट डिटेल अपडेट कर दी है. जिन विद्यार्थियों ने अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं की है, उनकी फीस भी करीब 50 करोड़ से ज्यादा हो रही है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए के जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अब तक 19 लाख विद्यार्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए अकाउंट डिटेल्स रिकंफर्म या अपडेट की हैं. शेष कैंडिडेट के अकाउंट डिटेल्स अपडेट होना बाकी है.
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उन्होंने बताया कि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 1700 रुपए, जबकि ईडब्ल्यूएस व ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 रुपए फीस थी. वहीं, एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए यह फीस 1000 रुपए है. ऐसे में ओबीसी और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों की संख्या करीब 70 फीसदी रहती है. इस अनुसार प्रति कैंडिडेट अगर फीस देखी जाए, तो औसत 1400 के अनुसार आएगी. परीक्षा में रजिस्टर्ड 22.79 लाख कैंडिडेट के अनुसार करीब 300 करोड़ से ज्यादा फीस विद्यार्थियों की वापस करनी होगी. अभी तक 3.80 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है, ऐसे में उनके करीब 50 करोड़ से ज्यादा फीस बन रही है.
अब चाह रहे रिफंड के लिए : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए की आधिकारिक सूचना के अनुसार कई विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने पहले 'नो-रिफंड' ऑप्शन का चयन किया था वो अब 'रिफंड' लेना चाहते हैं. पहले 'ना' और फिर 'हां' का यह खेल समझ से परे है, लेकिन जांच का विषय जरूर है. अब विद्यार्थियों के पास दो दिन का समय बाकी है, तीन बार समय सीमा को बढ़ाते हुए बैंक अकाउंट डिटेल्स रिकन्फर्म या अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 30 जून है.
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जुलाई के पहले वीक में आ सकता है परिणाम : देव शर्मा ने बताया कि री-नीट 21 जून (रविवार) को आयोजित हुई थी, जिसकी प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का समय रविवार को निकल गया है. विद्यार्थियों की आपत्ति के आधार पर एक्सपर्ट की राय से एनटीए फाइनल आंसर की तैयार करेगी. इस फाइनल आंसर की के जरिए परिणाम तैयार होगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही परिणाम को जारी कर देगी, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जुलाई की पहले सप्ताह में ही परिणाम घोषित हो जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की काउंसलिंग में देरी नहीं हो.