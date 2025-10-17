ETV Bharat / bharat

बस्तर में नक्सल सरेंडर का बनेगा इतिहास, 200 से ज्यादा माओवादी आज सरकार के सामने डालेंगे हथियार

सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने नक्सली हथियार डालेंगे.

MEGA MAOISTS SURRENDER
सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 17, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
बस्तर: नक्सल प्रभावित बस्तर के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है. 17 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा. क्योंकि आज सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होने वाला है.

200 से ज्यादा नक्सली डालेंगे हथियार: सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने 200 से ज्यादा नक्सली अपने हथियार डालेंगे. जिनमें सेंट्रल कमेटी मेम्बर वासुदेव राव उर्फ शतीश उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प के साथ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य रणिता और संतु, 20 से ज्या डिवीजनल कमेटी मेम्बर, 30 से अधिक एरिया कमेटी मेम्बर व अन्य कैडर के माओवादी शामिल हैं. यह भव्य आयोजन आज जगदलपुर के पुलिस लाइन में आयोजित होगी.

Mega Maoists Surrender
बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सली लीडर रूपेश के नेतृत्व में बड़ा नक्सली सरेंडर: 15 अक्टूबर को नक्सली आंदोलन के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ ​​सोनू ने महाराष्ट्र के सीएम के सामने गढ़चिरौली में हथियार डाल दिए हैं. वहीं 15 अक्टूबर को ही 50 की संख्या में रावघाट कमेटी भी जंगल से निकलकर कांकेर जिले में पहुंची. 16 अक्टूबर को माड़ डिवीजन की पूरी विभाग की टीम अबूझमाड़ के जंगल से निकलकर इन्द्रवती नदी मोटरबोट से पार करके 4 बसों में सवार होकर जगदलपुर मुख्यालय पहुंची है. जिनका नेतृत्व वासुदेवराव उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प ने किया है. आज सरकार के सामने ये नक्सली विधिवत हथियार डालेंगे.

Mega Maoists Surrender
200 माओवादी डालेंगे हथियार (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे. अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम 10:55 बजे स्टेट प्लेन से जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जिसके बाद 11 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस लाइन में आयोजित माओवादी सरेंडर कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे.

Mega Maoists Surrender
सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश के नेतृत्व में सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, अमित शाह ने कहा नक्सल मुक्त हो रहा बस्तर, सीएम साय ने जताई खुशी
हम सरेंडर नहीं हथियार छोड़ रहे, हक का संघर्ष रहेगा जारी, देवजी महासचिव नहीं: सरेंडर नक्सली रूपेश
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट, 17-18 अक्टूबर को वेतन, दैनिक वेतनभोगियों को भी भुगतान

