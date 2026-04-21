गुजरात: शादी समारोह में भोजन के बाद 200 लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार
गुजरात के दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका में आयोजित एक शादी समारोह में रात्रि भोजन के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी.
Published : April 21, 2026 at 9:07 AM IST
दाहोद: गरबाड़ा तालुका में एक शादी समारोह में खाने के दो घंटे बाद अचानक एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए. इससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीड़ितों को तुरंत पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और इलाज शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए दाहोद के जाइडस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पडा.
जाइडस हॉस्पिटल के आरएमओ राजीव डामोर ने बताया कि शादी में रात करीब 8 बजे पनीर की सब्जी, दाल-चावल, आम का जूस वगैरह सर्व किया गया था. फिर रात करीब 11 बजे 200 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए. इसके बाद उन्हें पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और दूसरे मरीजों को जाइडस हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल की सभी टीमों ने काम किया और सभी मरीज़ों का इलाज शरू किया गया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि शादी में रात्रि भोजन करने के बाद कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत की. ऐसी शिकायत करने वाले करीब 200 से 250 लोग थे. वहां लगभग 1000 लोगों की दावत थी जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों ने ऐसी शिकायत की सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहीं गरबाड़ा विधायक को इस घटना की जानकारी मिलते ही वे भी हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों हाल जाना.
देर रात हुई इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. लोगों को एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों से हॉस्पिटल पहुंचाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल के स्टाफ तुरंत इलाज शुरू किया.