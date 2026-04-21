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गुजरात: शादी समारोह में भोजन के बाद 200 लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार

दाहोद: गरबाड़ा तालुका में एक शादी समारोह में खाने के दो घंटे बाद अचानक एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए. इससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीड़ितों को तुरंत पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और इलाज शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए दाहोद के जाइडस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पडा.

जाइडस हॉस्पिटल के आरएमओ राजीव डामोर ने बताया कि शादी में रात करीब 8 बजे पनीर की सब्जी, दाल-चावल, आम का जूस वगैरह सर्व किया गया था. फिर रात करीब 11 बजे 200 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए. इसके बाद उन्हें पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और दूसरे मरीजों को जाइडस हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल की सभी टीमों ने काम किया और सभी मरीज़ों का इलाज शरू किया गया.