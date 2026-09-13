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तमिलनाडु: तेनकासी में बस नदी में गिरी, 20 से अधिक यात्रियों के फंसे होने की आशंका

तमिलनाडु में बस के नदी में गिर जाने के बाद फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

Bus falls into river in Tenkasi, Tamil Nadu.
तमिलनाडु के तेनकासी में बस नदी में गिरी. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 2:59 PM IST

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तेनकासी (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तेनकासी जिले में रविवार को अझुथा कन्ना नदी में बस गिर गई. हादसे के बाद 20 से अधिक यात्रियों के बस में फंसे होने की आशंका है.

बताया जाता है कि तेनकासी जिले के वेट्टाइकरनकुलम के पास तमिलनाडु सरकार की एक बस तेनकासी-तिरुनेलवेली रूट पर अझुथा कन्ना नदी में गिर गई, जो सड़क के करीब 30 फीट नीचे है. हादसे के समय बस में 32 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 से अधिक के दुर्घटना के बाद अंदर फंसे होने की आशंका है. सूचना मिलने के बाद तेनकासी फायर और रेस्क्यू स्टाफ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में 17 यात्री घायल हो गए. वहीं ड्राइवर शिवशक्ति (49) को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें आगे के इलाज के लिए तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. अन्य घायल यात्रियों को तेनकासी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कोर्टालम पुलिस घटना की जांच कर रही है. इस बीच, विशाखापत्तनम में एक अलग घटना में, शनिवार को द्वारका बस स्टेशन पर एक बस में आग लग गई. हालांकि बस के सभी यात्री सुरक्षित उतर चुके थे.

एपीएसआरटीसी विशाखापत्तनम के रीजनल मैनेजर अप्पाला नायडू ने कहा कि नेल्लोर-एक डिपो की बस शनिवार शाम 5 बजे निकली थी और रविवार सुबह करीब 7 बजे द्वारका बस स्टेशन पहुंची.

नायडू ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित उतर गए थे और बस के स्टेशन से निकलने से पहले पार्सल सर्विस पूरी तरह से खाली कर दी गई थी. ड्राइवर खाली बस को वाल्टेयर डिपो की ओर ले जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से धुआं निकलता देखा और गाड़ी रोक दी.

ड्राइवर ने गाड़ी से धुआं निकलते देखा, तुरंत गाड़ी रोकी और स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और डिपो मैनेजर को इसकी जानकारी दी. नायडू ने कहा, "फायर विभाग को तुरंत अलर्ट किया, लेकिन तुरंत कार्रवाई के बावजूद, बस का इंजन और गाड़ी आग में पूरी तरह जल गए."

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