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तमिलनाडु: तेनकासी में बस नदी में गिरी, 20 से अधिक यात्रियों के फंसे होने की आशंका

तेनकासी (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तेनकासी जिले में रविवार को अझुथा कन्ना नदी में बस गिर गई. हादसे के बाद 20 से अधिक यात्रियों के बस में फंसे होने की आशंका है.

बताया जाता है कि तेनकासी जिले के वेट्टाइकरनकुलम के पास तमिलनाडु सरकार की एक बस तेनकासी-तिरुनेलवेली रूट पर अझुथा कन्ना नदी में गिर गई, जो सड़क के करीब 30 फीट नीचे है. हादसे के समय बस में 32 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 से अधिक के दुर्घटना के बाद अंदर फंसे होने की आशंका है. सूचना मिलने के बाद तेनकासी फायर और रेस्क्यू स्टाफ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में 17 यात्री घायल हो गए. वहीं ड्राइवर शिवशक्ति (49) को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें आगे के इलाज के लिए तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. अन्य घायल यात्रियों को तेनकासी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कोर्टालम पुलिस घटना की जांच कर रही है. इस बीच, विशाखापत्तनम में एक अलग घटना में, शनिवार को द्वारका बस स्टेशन पर एक बस में आग लग गई. हालांकि बस के सभी यात्री सुरक्षित उतर चुके थे.