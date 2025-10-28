ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में 2 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा; पश्चिम बंगाल, तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों को मिली 'सुप्रीम फटकार'

कुत्तों के बार-बार हमले, विदेशों में देश की छवि खराब कर रहे हैं. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 4 सालों में जम्मू-कश्मीर में आवारा कुत्तों ने दो लाख से ज़्यादा लोगों को काटा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को बताया कि 2022 से 2025 के बीच केंद्र शासित प्रदेश में कुत्तों के काटने के 2,12,968 मामले सामने आए. इनमें से 1.14 लाख से ज़्यादा मामले कश्मीर में और 98,000 से ज़्यादा मामले जम्मू में दर्ज किए गए. यह आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के अनुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य करने संबंधी अगस्त के निर्देश का पालन न करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाने के एक दिन बाद सामने आए हैं. शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की कि कुत्तों के बार-बार हमले विदेशों में देश की छवि खराब कर रहे हैं. शीर्ष न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर तलब किया है. आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रभारी अब्दुल्ला ने बताया कि क्षेत्र में नसबंदी और टीकाकरण अभियान तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार लगभग 49,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया है.