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जम्मू कश्मीर की अदालतों में 10 हजार से ज्यादा नशीले पदार्थों से जुड़े मामले लंबित, ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज

जम्मू-कश्मीर की अदालतों में 10,000 से ज़्यादा NDPS केस लंबित हैं. 2026 तक ड्रग्स जब्त होने का आंकड़ा 18.49 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

Over 10,000 NDPS Cases Pending in J&K Courts as Drug Seizures Touch Rs 18.49 Crore in 2026
जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : May 6, 2026 at 2:08 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की अदालतों में 10,900 से ज्यादा नशीले पदार्थों से जुड़े मामले लंबित हैं. ऐसा होने से जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली पर बढ़ता दबाव सामने आ रहा है. जबकि अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग तस्करी नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत रजिस्टर्ड 10,956 मामले अभी अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर में काम कर रही पांच स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने 6,156 मामले शामिल हैं.

Over 10,000 NDPS Cases Pending in Jammu Kashmir Courts Drug Seizures Touch Rs 18 Crore in 2026
नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

पुलिस ने 2026 में अब तक 542 एनडीपीएस केस दर्ज किए
अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ एनफोर्समेंट और प्रॉसिक्यूशन की कोशिशों का रिव्यू करने के बाद यह खुलासा किया. आईजीपी क्राइम सारा रिजवी ने कहा कि पुलिस ने 2026 में अब तक 542 एनडीपीएस केस दर्ज किए हैं, जिससे 716 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 640 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किए गए हैं. बाजार में इसकी कीमत लगभग 18.49 करोड़ रुपये है.

Over 10,000 NDPS Cases Pending in Jammu Kashmir Courts Drug Seizures Touch Rs 18 Crore in 2026
नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने नारकोटिक्स की कमर्शियल मात्रा से जुड़े मामलों में भी बढ़ोतरी देखी है. अधिकारियों ने कहा कि इस साल ऐसे 31 केस दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान 19 केस दर्ज किए गए थे. सीनियर अधिकारियों ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​अब इस क्षेत्र में चल रहे बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क को खत्म करने के लिए ड्रग तस्करी के मामलों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह के लिंकेज पर ध्यान दे रही हैं.

Over 10,000 NDPS Cases Pending in Jammu Kashmir Courts Drug Seizures Touch Rs 18 Crore in 2026
नशीले पदार्थों के खिलाफ लोगों को जागरूक करती पुलिस (ETV Bharat)

53.77 लाख रुपये की संपत्ति अटैच
अधिकारियों ने कहा कि 24 मामलों में, जांचकर्ताओं ने ऐसे लिंकेज स्थापित किए, जिसके परिणामस्वरूप 53.77 लाख रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की गई और 22.63 लाख रुपये वाले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. अधिकारियों ने कथित ड्रग अपराधियों के खिलाफ नॉन-क्रिमिनल तरीके भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. इस साल जनवरी और मार्च के बीच, अधिकारियों ने नारकोटिक्स से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े 489 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने और 700 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की सिफारिश की.

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नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

ट्रायल में देरी एक बड़ी चिंता का विषय
अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल में देरी एक बड़ी चिंता बनी हुई है. 2025 में, 1,991 एनडीपीएस केस शुरू किए गए, जबकि कोर्ट ने सिर्फ 483 का ही निपटारा किया. अधिकारियों द्वारा शेयर किए गए डेटा से पता चला है कि कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए 1,435 सरकारी गवाहों में से सिर्फ 839 से पूछताछ हुई, जबकि 596 प्रक्रियात्मक और समय-निर्धारण की दिक्कतों की वजह से बिना पूछताछ के लौट गए.

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नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन देरी कम करने के तरीकों पर विचार कर रहा है, जिसमें अधिकारियों के अपने जिलों से बाहर ट्रांसफर होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड करना शामिल है.

ड्रग तस्करी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच को मजबूत करने का निर्देश
अधिकारी NDPS मामलों में बरी होने वालों के मामलों की भी जांच और मुकदमे में कमियों की पहचान करने के लिए समीक्षा कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी एजेंसियों ने 2025 के दौरान इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी मामलों में 91 बेल ऑर्डर को चुनौती दी. 2026 के दौरान अब तक 57 और को चुनौती दी है.

Over 10,000 NDPS Cases Pending in Jammu Kashmir Courts Drug Seizures Touch Rs 18 Crore in 2026
नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 2024 में दोषसिद्धि के आंकड़े 135, 2025 में 140 और इस साल अब तक 23 थे. अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों (एनफोर्समेंट एजेंसियों) को NDPS एक्ट के सेक्शन 52A के तहत गाड़ियों को जब्त करने के मामलों में और सख्त कार्रवाई करने और ड्रग तस्करी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है.

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नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

नशे के खिलाफ क्या है प्रशासन की तैयारी?
साथ ही, प्रशासन नशे की लत से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और परामर्श की सुविधाओं को बढ़ा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के जरिए स्कूलों, कॉलेजों, प्राथिमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण इलाकों में काउंसलर को ट्रेनिंग देने की कोशिशें चल रही हैं. अधिकारियों ने जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि जम्मू-कश्मीर के जिला अस्पतालों में चल रहे ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर में इनपेशेंट सुविधाएं चालू रहें.

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नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

यह नया एनफोर्समेंट रिव्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस साल 11 अप्रैल को 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' शुरू करने के कुछ हफ्ते बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग्स के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ एक समन्वित अभियान चलाने की अपील की थी.

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नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

यह पहल जन जागरूकता, पुनर्वास, सख्त कानून लागू करने और सामुदायिक की भागीदारी पर फोकस करती है, जिसमें अधिकारी नशे की लत को इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों में से एक बताते हैं.

ये भी पढ़ें: Jammu Kashmir: अनंतनाग में कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त की गई

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