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बारिश से बेहाल पहाड़! उत्तराखंड में अभी थमने वाली नहीं कुदरत की मार, जानिए प्रदेश का पूरा हाल

प्रशासन का मानना है कि भारी बारिश के दौरान बच्चों का स्कूल तक पहुंचना जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है. अधिकारियों ने अभिभावकों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें.

सरकार बोली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठ रहा है. इसीलिए जिन जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, वहां पर प्रशासन स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर रही है.

इसके अलावा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार प्रदेश में 10 अगस्त तक वर्षा का यही सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मतलब साफ है कि पहले से कमजोर हो चुके पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहेगा और नदी-नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ सकता है.

देहरादून-बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट, नौ जिलों में येलो चेतावनी: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से जारी ताजा पूर्वानुमान ने उत्तराखंड की टेंशन और बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार देहरादून और बागेश्वर में तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने और तीव्र वर्षा दौर के आसार है.

पहाड़ों पर जगह-जगह भूस्खलन, चट्टानों के दरकने, सड़कों के ध्वस्त होने और नदियों-गधेरों के उफान पर आने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा हुई है. कई गांवों को संपर्क भी तहसील और जिला मुख्यालय से कट गया है. इसके अलावा कई इलाकों में पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिन और भी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. इसीलिए शासन की तरफ से प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं.

देहरादून : उत्तराखंड में मानसून अब पूरे चरम पर है. एक तरह से यह भी कह सकते है कि अब बारिश पूरी तरह से कई इलाकों मे आपदा का रूप ले चुकी है. पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में जनजीवन को गहरे संकट में डाल दिया है.

चमोली जिले में सड़कें बनीं सबसे बड़ी चुनौती: चमोली जिले के कर्णप्रयाग और सिमली क्षेत्र में बारिश ने सबसे अधिक तबाही मचाई है. लगातार हो रही वर्षा के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिससे कई मोटर मार्ग बार-बार बंद हो रहे हैं. कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग के तीसरे किलोमीटर पर लगभग तीस मीटर सड़क पूरी तरह वाशआउट हो गई है. इसके चलते क्षेत्र के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

वहीं, धारडुंग्री-मैखुरा-सोनला स्टेट हाईवे पिछले दो सप्ताह से बंद है, जिससे ग्रामीणों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लोक निर्माण विभाग की मशीनें लगातार मलबा हटाने में लगी हैं, लेकिन ऊपर से लगातार गिरते पत्थर राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रहे हैं.

मरम्मत नहीं अब हर बारिश में टूट रहा सड़क नेटवर्क: कर्णप्रयाग-नैनीसैंण का लगभग 24 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है. स्थानीय निवासी प्रीतम रावत का कहना है कि सड़क का डामरीकरण और स्थायी सुधार कार्य लंबे समय से नहीं हुआ, जिसका परिणाम अब हर मानसून में सामने आ रहा है. जगह-जगह सड़क धंस रही है और छोटे-छोटे भूस्खलन भी यातायात को कई घंटों तक रोक देते हैं.

लिंक रोड बंद, गांवों की पेयजल व्यवस्था चरमराई: सिमली क्षेत्र में टटासू-सैण-रयाल-बांगड़ी-केलापानी-सुमल्टा मोटर मार्ग भी लगातार बारिश के कारण अवरुद्ध है. इससे आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क प्रभावित हो रहा है. टटासू पुल के पास चट्टान खिसकने और पिंडर नदी के कटाव से सिमली-डिम्मर मार्ग भी कई घंटों तक बंद रहा था.

सबसे गंभीर स्थिति पेयजल व्यवस्था की है. मलबा आने से टटासू गधेरे से गुजरने वाली मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण टटासू, विद्यापीठ, शिव मंदिर, न्यू डिम्मर और टौण सहित कई बस्तियों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. ग्रामीणों को वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

100 से अधिक सड़कें बंद: पूरे प्रदेश में वर्तमान समय में 100 से अधिक सड़कें बंद हैं. चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और अन्य जिलों में दर्जनों मार्गों पर यातायात ठप है. उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में आवासीय बस्ती को जोड़ने वाला मार्ग अब भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जबकि ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जंगलचट्टी के पास भूस्खलन से बार-बार बाधित हो रहा है.

चमोली में नंदा देवी-थराली मार्ग कर्णप्रयाग-माखूंडा मार्ग अन्य संपर्क सड़कें भी प्रभावित हैं. लगातार बंद हो रहे मार्गों का असर चारधाम यात्रा, स्थानीय कारोबार, कृषि गतिविधियों और आपातकालीन सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

प्रशासन हाई अलर्ट: प्रदेश के सभी आपदा संवेदनशील जिलों में प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग, बीआरओ और अन्य एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. मशीनों के जरिए लगातार मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों की गति को प्रभावित कर रही है. मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने और मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज न करने की अपील की है. इस बारिश मे सबसे अधिक नुकसान देहरादून के आसपास के इलाकों मे हो रहा है.

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