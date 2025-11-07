दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में खराबी, 100 से ज्यादा फ्लाइट लेट; यात्री परेशान
एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि फ्लाइट्स करीब 1 घंटा देरी से उड़ानें भर रही हैं.
Published : November 7, 2025 at 10:26 AM IST|
Updated : November 7, 2025 at 10:32 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एटीएस एयर ट्रैफिक सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों में देरी हो रही है. करीब 100 के करीब फ्लाइट्स डीले हो गई हैं. गुरूवार सुबह यात्रियों को एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया कि अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA), जो देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, प्रतिदिन 1,500 से ज़्यादा उड़ानों का संचालन करता है.
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA (एएआई) ने ट्वीट किया, "एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करने वाली ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) में तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है। नियंत्रक उड़ान योजनाओं को मैन्युअल रूप से प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कुछ देरी हो रही है। तकनीकी टीमें सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही हैं..."
Airports Authority of India (AAI) tweets, " flight operations at delhi airport are experiencing delays due to a technical issue in the automatic message switching system (amss), which supports air traffic control data. controllers are processing flight plans manually, leading to… pic.twitter.com/CiNe8KPKNy— ANI (@ANI) November 7, 2025
जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम से तकनीकी खराबी के कारण हवाई यातायात नियंत्रक स्वचालित रूप से उड़ान योजनाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं. एक सूत्र ने बताया कि स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (AMSS) में कुछ समस्याएं हैं, जो ऑटो ट्रैक सिस्टम (AMS) के लिए जानकारी प्रदान करती है, जो उड़ान योजनाएं प्रदान करती है.
STORY | Delhi airport's air traffic control faces tech issues; over 100 flights delayed— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
Over 100 flights were delayed at the Delhi airport on Friday morning due to technical problems with the air traffic control system and authorities are working to fix the issues, sources said.… pic.twitter.com/BCECWnPhEQ
ये भी बताया जा रहा है कि सिस्टम की समस्याएं जारी रहने के कारण, हवाई यातायात नियंत्रक उपलब्ध डेटा के साथ मैन्युअल रूप से उड़ान योजनाएं तैयार कर रहे हैं, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, और परिणामस्वरूप, कई उड़ानें विलंबित हो रही हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि इन समस्याओं के कारण हवाई अड्डे पर हवाई यातायात जाम हो रहा है और अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह हवाई अड्डे पर 100 से ज़्यादा उड़ानें विलंबित हुईं, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24.कॉम पर उपलब्ध जानकारी से पता चला है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों के प्रस्थान में लगभग 50 मिनट की देरी है.
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) November 7, 2025
A technical issue with the ATC system in Delhi is impacting flight operations across all airlines, leading to delays and longer wait times at the airport and onboard aircraft. We regret the inconvenience caused by this unforeseen disruption, which is beyond our…
AIR INDIA ने X पर कहा 'दिल्ली में एटीसी सिस्टम में आई एक तकनीकी समस्या सभी एयरलाइनों के उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही है, जिससे हवाई अड्डे और विमान में देरी और लंबा इंतज़ार हो रहा है। इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं। हमारे केबिन क्रू और हवाई अड्डे पर मौजूद कर्मचारी यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान कर रहे हैं.'
#6ETravelAdvisory— IndiGo (@IndiGo6E) November 7, 2025
Flight operations at #Delhi Airport are currently experiencing delays due to a technical issue with the Air Traffic Control (ATC) system. As a result, flight operations at Delhi and several northern regions are impacted.
We understand that extended wait times,…
INDIGO ने X पर यात्रियों के लिए सलाह जारी की जिसमें कहा गया- दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्रणाली में तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों में देरी हो रही है। परिणामस्वरूप, दिल्ली और कई उत्तरी क्षेत्रों में उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। हम समझते हैं कि ज़मीन पर और विमान में, दोनों जगह लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से असुविधा हो सकती है, और हम आपके धैर्य के लिए तहे दिल से आभारी हैं। कृपया आश्वस्त रहें कि हमारे चालक दल और ज़मीनी टीमें सक्रिय रूप से आपकी सहायता कर रही हैं और आपके इंतज़ार को यथासंभव सुगम बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अपनी उड़ान के नवीनतम अपडेट के लिए, हम आपको हमारी वेबसाइट देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
