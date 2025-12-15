ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में घना कोहरा, विजिबिलिटी लगभग जीरो, 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया है.

Dense Smog in delhi -NCR
दिल्ली-NCR में घना कोहरा (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 1:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह लगभग जीरो विजिबिलिटी के कारण 100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. स्मॉग की मोटी परत नेशनल कैपिटल और आस-पास के इलाकों में छाई रही, जबकि एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी रही, जिससे लोगों के लिए हेल्थ से जुड़ी गंभीर चिंताएं बढ़ गईं.

एयरपोर्ट से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इंडिगो की कम से कम 90 और एयर इंडिया की 29 फ़्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गईं या लेट चल रही हैं. नेशनल कैपिटल से मिले विजुअल्स में हवा में घना कोहरा दिखा, जिससे थोड़ी दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया और सुबह-सुबह चलने-फिरने में दिक्कत हुई.

दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक सुबह छह बजे तक नई दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 457 था. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने सुबह और दोपहर के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी, सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी से ऐसी स्थितियों की रिपोर्ट मिली थी. शहर में मैक्सिमम टेंपरेचर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मिनिमम टेंपरेचर 8 डिग्री सेल्सियस रहा.

कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट
घने कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स में देरी हुई और उन्हें कैंसिल करना पड़ा. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया है.

दिल्ली-NCR में घना कोहरा (PTI)

दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "घने कोहरे की वजह से, फ्लाइट ऑपरेशन अभी CAT III कंडीशन में हैं, जिससे देरी और रुकावट हो सकती है. हम यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस के लिए कृपया अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करें. हमें हुई किसी भी परेशानी के लिए खेद है."

सुबह 11 बजकर 2 मिनट पर एक अन्य पोस्ट में एयरपोर्ट ने कहा कि रनवे पर विजिबिलिटी बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ फ़्लाइट के डिपार्चर पर असर पड़ सकता है. एयरपोर्ट ने यात्रियों से इंडिगो और एयर इंडिया की वेबसाइट पर रियल-टाइम फ़्लाइट कैंसलेशन ट्रैक करने को कहा.

दिल्ली-NCR में घना कोहरा (PTI)

लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो, जिसे हाल ही में बड़े पैमाने पर कैंसलेशन का सामना करना पड़ा था, ने भी एक ट्रैवल एडवाइज़री जारी की. एयरलाइन ने एक्स पर पोस्ट की गई अपनी एडवाइजरी में कहा, "आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे फ़्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा है. सावधानी के तौर पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने और एयरपोर्ट पर लंबे इंतज़ार को कम करने में मदद के लिए कुछ फ्लाइट दिन भर में पहले से कैंसल की जा सकती हैं."

एक और पोस्ट में एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के दूसरे एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है. इसमें कहा गया, "सुबह के समय लंबे समय तक कम विजिबिलिटी की वजह से एयर ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ा है और इस वजह से बाकी दिन सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाले ऑपरेशन पक्का करने के लिए कुछ फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं."

एयर इंडिया ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और कहा कि घने कोहरे की वजह से खराब विजिबिलिटी दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर डाल रही है। इसने पैसेंजर से एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने को कहा.

खतरनाक लेवल पर पहुंचा प्रदूषण
कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का लेवल खतरनाक बना हुआ है. अक्षरधाम इलाके में, AQI 493 रिकॉर्ड किया गया, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार 'गंभीर' कैटेगरी में आता है. द्वारका सेक्टर-14 में भी ऐसे ही हालात देखे गए, जहां AQI 469 था.

दिल्ली-NCR में घना कोहरा (PTI)

वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार में 24 घंटे का औसत AQI 500 तक पहुंच गया, जो मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया अधिकतम लेवल है, जो शहर में फैले प्रदूषण संकट की गंभीरता को दिखाता है.

पॉल्यूशन बोर्ड के अनुसार जब AQI 101 और 200 के बीच होता है तो एयर क्वालिटी को 'मॉडरेट', 201 और 300 के बीच 'खराब' और 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा जाता है. जब AQI 400 से ज्यादा हो जाता है, तो एयर क्वालिटी को 'गंभीर' कैटेगरी में रखा जाता है.

नुकसान कम करने के उपायों के लिए 450 और उससे अधिक के लेवल को 'गंभीर प्लस' कहा जाता है. हालांकि CPCB की वैल्यू 500 से ज्यादा नहीं होती, यह एक ऐसी लिमिट है जिसे एजेंसी पहले से ही बहुत खतरनाक मानती है.

दिल्ली-NCR में घना कोहरा (PTI)

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक्टिव
दिल्ली की एयर क्वालिटी क्रिटिकल लिमिट से बहुत अधिक गिरने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज-IV एक्टिवेट कर दिया है. सबसे ज्यादा पाबंदियां तब लागू होती हैं जब AQI 450 के पार चला जाता है और इसका मकसद जहरीली हवा के संपर्क में आने से लोगों को कम से कम बचाते हुए स्थिति को और बिगड़ने से रोकना है.

दिल्ली-NCR में घना कोहरा (PTI)

GRAP स्टेज-IV के तहत अब कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के कामों पर पूरी तरह रोक लगाना शामिल है. स्टोन क्रशर, माइनिंग यूनिट और उनसे जुड़े कामों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि वे धूल और छोटे पार्टिकुलेट मैटर में काफी योगदान देते हैं.

गाड़ियों पर पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं, खासकर बड़ी शहरी सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले चार पहिया वाहनों को टारगेट किया गया है, क्योंकि अधिकारी बिगड़ती एयर क्वालिटी की स्थिति के बीच एमिशन को रोकने के लिए जूझ रहे हैं.

संपादक की पसंद

