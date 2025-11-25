प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO
सीईओ ने कहा 10 लाख गणना फॉर्म एकत्र नहीं किए जा सकते क्योंकि वोटर गैर-हाजिर, डुप्लीकेट, मर चुके या हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए.
Published : November 25, 2025 at 10:04 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अब तक 10 लाख से ज्यादा एसआईआर न्यूमरेशन यानी गणना फॉर्म ऐसे पाए गए हैं जिन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता. यह बात सोमवार को चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने कही.
उन्होंने कहा कि ये फॉर्म इकट्ठा नहीं किए जा सकते क्योंकि वोटर या तो गैर-हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए थे. अग्रवाल ने कहा, 'आज शाम 4 बजे तक 4.55 करोड़ फॉर्म इकट्ठा करने और डिजिटाइज करने का काम पूरा हो गया है. इनमें से 10.33 लाख फॉर्म इकट्ठा नहीं किए जा सकते.
यह रियल-टाइम डेटा है. उन्होंने बताया कि राज्य में 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अभी के लिए, 'इकट्ठा नहीं किए जा सकने वाले फॉर्म बांटे गए कुल फॉर्म का 1.35 प्रतिशत है. अग्रवाल ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे इस काम के असली हीरो हैं.
उन्होंने कहा कि कई बूथ-लेवल ऑफिसर्स वोटर्स तक पहुंचने और फॉर्मैलिटीज पूरी करने के लिए ऑफिस टाइम के बाद भी काम कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'बीएलओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वे एसआईआर प्रोसेस के असली हीरो हैं. यह प्रोसेस 4 नवंबर को शुरू हुआ था और 20 दिनों के अंदर वे 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच गए जो कोई आसान काम नहीं है.'
राज्य में एसआईआर के लिए 80,600 से ज्यादा बीएलओ, लगभग 8000 सुपरवाइजर, 3000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लगाए गए हैं. बीएलओ को आ रही इंटरनेट की दिक्कतों के बारे में पूछे जाने पर एक और चुनाव अधिकारी ने कहा कि आसान कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई हब बनाए गए हैं.
उन्होंने कहा, 'बीएलओ को डेटा एंट्री में मदद करने के लिए डीएम, ईआरओ और बीडीओ ऑफिस में हेल्प डेस्क हैं. जहां भी इंटरनेट की दिक्कतें हैं, वहां अलग से वाईफाई हब बनाए गए हैं.' चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि अगर कोई बीएलओ बीमार पड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी मेडिकल केयर के लिए जिम्मेदार होगा.
उन्होंने कहा कि ईआरओ के पास स्टाफ पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए दूसरे बीएलओ को अपॉइंट करने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा, 'अगर किसी बीएलओ की मौत होती है, तो डीएम को पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसे दिल्ली में इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर भेजा जाएगा.'
अब तक राज्य में एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान तीन बीएओ की मौत हो चुकी है. अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहाँ बीएलओ के खिलाफ कोई सजा वाली कार्रवाई नहीं की गई है. गलतियों को सावधानी से ठीक किया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर गलत काम करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.'
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर के लिए स्टेट-लेवल सपोर्ट सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर रखने पर रोक लगाने पर चिंता जताने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग के निर्देश में साफ कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ नहीं रखा जा सकता. हमने बिहार जैसा ही टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया है.'
बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर एसआईआर से जुड़े दो मामलों पर तुरंत दखल देने की मांग की. इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ा मामला भी शामिल है. उन्होंने प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग बूथ बनाने के चुनाव आयोग के प्रपोजल पर भी एतराज जताया.
इसके बारे में पूछे जाने पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा, 'यह एक पॉलिसी डिसीजन है. चुनाव आयोग ने यह डिसीजन लिया है. मैं खुद कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेता.' चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से शेयर किए गए डेटा के मुताबिक एसआईआर अभियान प्रगति पर है. इसमें टॉप पांच जिले पूर्व बर्धमान (66.47 परसेंट), अलीपुरद्वार (66.41 परसेंट), उत्तर दिनाजपुर (65.43 परसेंट), मालदा (66.23 परसेंट) और पूर्व मेदिनीपुर (65.27 परसेंट) हैं.
नॉर्थ 24 परगना जिले का गोसाबा विधानसभा क्षेत्र राज्य में सबसे अच्छा काम करने वाला रहा, जहाँ 121 बीएलओ ने अपने दिए गए काम 100 परसेंट पूरे किए. एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी जिलों के कुछ बीएलओ को एसआईआर से जुड़ा अपना पूरा काम तय समय से बहुत पहले पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया.