प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अब तक 10 लाख से ज्यादा एसआईआर न्यूमरेशन यानी गणना फॉर्म ऐसे पाए गए हैं जिन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता. यह बात सोमवार को चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने कही. उन्होंने कहा कि ये फॉर्म इकट्ठा नहीं किए जा सकते क्योंकि वोटर या तो गैर-हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए थे. अग्रवाल ने कहा, 'आज शाम 4 बजे तक 4.55 करोड़ फॉर्म इकट्ठा करने और डिजिटाइज करने का काम पूरा हो गया है. इनमें से 10.33 लाख फॉर्म इकट्ठा नहीं किए जा सकते. यह रियल-टाइम डेटा है. उन्होंने बताया कि राज्य में 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अभी के लिए, 'इकट्ठा नहीं किए जा सकने वाले फॉर्म बांटे गए कुल फॉर्म का 1.35 प्रतिशत है. अग्रवाल ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि वे इस काम के असली हीरो हैं. उन्होंने कहा कि कई बूथ-लेवल ऑफिसर्स वोटर्स तक पहुंचने और फॉर्मैलिटीज पूरी करने के लिए ऑफिस टाइम के बाद भी काम कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'बीएलओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वे एसआईआर प्रोसेस के असली हीरो हैं. यह प्रोसेस 4 नवंबर को शुरू हुआ था और 20 दिनों के अंदर वे 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच गए जो कोई आसान काम नहीं है.' राज्य में एसआईआर के लिए 80,600 से ज्यादा बीएलओ, लगभग 8000 सुपरवाइजर, 3000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लगाए गए हैं. बीएलओ को आ रही इंटरनेट की दिक्कतों के बारे में पूछे जाने पर एक और चुनाव अधिकारी ने कहा कि आसान कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई हब बनाए गए हैं. उन्होंने कहा, 'बीएलओ को डेटा एंट्री में मदद करने के लिए डीएम, ईआरओ और बीडीओ ऑफिस में हेल्प डेस्क हैं. जहां भी इंटरनेट की दिक्कतें हैं, वहां अलग से वाईफाई हब बनाए गए हैं.' चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि अगर कोई बीएलओ बीमार पड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी मेडिकल केयर के लिए जिम्मेदार होगा.