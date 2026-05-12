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देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली स्कूल एजुकेशन सिस्टम की पोल

सोचने वाली बात है कि, देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं. बिजली नहीं है और 98,500 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 2:24 PM IST

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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: नीति आयोग की जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दस सालों में भारत के स्कूल शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश भर में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी और डिजिटल सुविधाओं जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है.

रिपोर्ट, 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया
टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट', देश के एजुकेशन सेक्टर में तरक्की और लगातार असमानता की मिली-जुली तस्वीर दिखाती है. हालांकि 2014-15 और 2024-25 के बीच कुल मिलाकर स्कूलों के बुनियादी जरूरतों की चीजों में सुधार हुआ है. हालांकि, शोध में बताया गया है कि, खासकर ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में सीखने की स्थितियों पर गंभीर कमियां अभी भी असर डाल रही हैं,

भारत में लगभग 14.71 मिलियन स्कूल लगभग 24.69 करोड़ छात्रों को शिक्षा देते है.। इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरी सेवाओं तक पहुंच को लेकर राज्यों और स्कूलों के टाइप के बीच अंतर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है.

रिपोर्ट में उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक कई स्कूलों में सैनिटरी सुविधाओं (स्वच्छता सुविधा) की कमी है. नतीजों के मुताबिक, करीब 98,592 स्कूलों में अभी भी लड़कियों के टॉयलेट काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 61,540 स्कूलों में इस्तेमाल करने लायक कोई टॉयलेट ही नहीं है. इसके अलावा, करीब 14,505 स्कूल पीने के पानी की सुविधा के बिना चल रहे हैं और करीब 59,829 स्कूलों में हाथ धोने का बुनियादी ढांचा नहीं है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कमियों का सीधा असर छात्रों की उपस्थिति और स्कूल में बने रहने पर पड़ता है, खासकर लड़कियों पर तो इसका असर देखा जा सकता है. छात्रों में साफ-सफाई और पानी की सुविधाओं की कमी लंबे समय से क्लास में उपस्थित नहीं रहने और स्कूल छोड़ने से जुड़ी रही है, खासकर सेकेंडरी क्लास में तो स्थिति कुछ सही नहीं है.

पिछले दस सालों में बिजली की पहुंच में काफी सुधार हुआ है, जो 55 प्रतिशत से बढ़कर 91.9 फीसदी हो गई है. नीति आयोग की रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, हायर सेकेंडरी स्तर पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (सकल नामांकन अनुपात) घटकर सिर्फ 58.4 फीसदी रह गया है, जिसका मतलब है कि लगभग 40 फीसदी छात्रा 12वीं क्लास तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे.

शोध में खासकर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े समुदायों में स्कूल छोड़ने की दर को गरीबी, प्रवासन, बुनियादी ढांचा की कमी, टीचरों की कमी और छात्रों के स्कूल के एक लेवल से दूसरे लेवल पर आसानी से न जा पाने से जोड़ा गया है,

हालांकि, अभी भी करीब 1.19 लाख स्कूलों में बिजली की सप्लाई नहीं है. स्कूलों में बिजली न होने से पंखे, लाइट, डिजिटल क्लासरूम, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट लर्निंग पर आधारित पाठ्यक्रम जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर काफी असर पड़ता है, जिससे छात्र खुद से पढ़ाने के नए तरीकों का फायदा नहीं उठा पाते.

शिक्षा में डिजिटल अवसंरचना एक और बड़ी चुनौती है. इस रिसर्च से पता चलता है कि कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम तक पहुंच को लेकर पूरे देश में एक बड़ा अंतर है. उदाहरण के लिए, छोटे स्कूल और आदिवासी और मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों में मौजूद संस्थान नुकसान में हैं और शैक्षिक समुदाय के लिए चल रही डिजिटल असमानता का एक उदाहरण देते हैं.

रिपोर्ट में शिक्षा से जुड़ी दूसरी चिंताओं के बारे में बताया गया है, खासकर स्कूलों में शैक्षणिक अवसंरचना के बारे में. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में से सिर्फ 51.7 फीसदी में ही किसी तरह की साइंस लैब है, जिससे विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता या छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के मौकों पर शक पैदा होता है.

यह भी बताया गया कि टीचरों की कमी या बेमेल होने का एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ता है. पूरे देश में, लगभग 1,04,125 स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं, और इनमें से लगभग 89 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं. कई राज्यों में टीचरों की भारी रिक्तियां बनी हुई है. बिहार में सबसे ज्यादा 2,08,784 एलिमेंट्री टीचर वैकेंसी दर्ज की गईं, इसके बाद झारखंड में 80,341 वैकेंसी और मध्य प्रदेश में 47,122 वैकेंसी हैं.

रिपोर्ट में आगे कुछ राज्यों में छात्र-शिक्षक अनुपात के चिंताजनक होने की ओर इशारा किया गया है. झारखंड के सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में, छात्र-शिक्षक अनुपात 47:1 है, जो असरदार क्लासरूम लर्निंग के लिए अनुशंसित 10:1 से 18:1 की आदर्श सीमा से काफी ज्यादा है.

कमियों के अलावा, रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में टीचर की काबिलियत के स्तर पर भी सवाल उठाए हैं. नतीजों के मुताबिक, सरकारी स्कूल के सिर्फ 10 से 15 फीसदी टीचर ही अपने पढ़ाए जाने वाले विषय में 60 प्रतिशत से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं. गणित में प्रदर्शन खास तौर पर खराब रही. रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ़ 2 प्रतिशत टीचरों ने गणित मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से ज़्यादा स्कोर किया, जबकि औसत स्कोर सिर्फ 46 फीसदी रहा.

प्रशासनिक जिम्मेदारियों से भी पढ़ाने के समय पर असर पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि हर साल लगभग 14 प्रतिशत पढ़ाने के दिन चुनाव के काम, सर्वे और सरकार से जुड़े दूसरे प्रशासनिक कामों जैसे गैर-अकादमिक कामों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं.

प्राथमिक शिक्षा के बाद छात्रा का स्कूल में बने रहना भी चिंता का एक और कारण बन गया है. अभी सेकेंडरी स्कूल छोड़ने की दर का राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत है. हालांकि, कई राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट लेवल) बहुत ज्यादा है.

NITI आयोग की रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात घटकर सिर्फ 58.4 फीसदी रह गया है, जिसका मतलब है कि लगभग 40 फीसदी छात्र 12वीं क्लास तक पढ़ाई नहीं करेंगे.

स्टडी में ड्रॉपआउट रेट को गरीबी, माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टीचरों की कमी और स्टूडेंट के स्कूल के एक स्तर से दूसरे स्तर पर आसानी से न जा पाने से जोड़ा गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े समुदायों में.

पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी स्कूल छोड़ने का दर सबसे ज़्यादा 20 प्रतिशत रहा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में 18.3 प्रतिशत रहा. असम में ड्रॉपआउट रेट 17.5 फीसदी रहा.

रिपोर्ट में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी हालत खराब होने का पता चला. बिहार में, सेकेंडरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 2.98 फीसदी से बढ़कर 9.3 फीसदी हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश में यह स्टडी पीरियड में 0.52 प्रतिशत से बढ़कर 3 प्रतिशत हो गया.

रिपोर्ट में बताया गया एक और बड़ा मुद्दा यह है कि देश भर में लगभग 7,993 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई नामांकन नहीं है, जिन्हें अक्सर 'घोस्ट स्कूल' कहा जाता है. पश्चिम बंगाल में ऐसे सबसे ज़्यादा 3,812 स्कूल हैं, इसके बाद तेलंगाना में 2,245 स्कूल हैं.

रिपोर्ट में शिक्षा पर सरकारी खर्च की भी जांच की गई और पाया गया कि कई विकसित देशों की तुलना में भारत का शिक्षा खर्च अभी भी काफी कम है. भारत अभी अपनी GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 4.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है, जो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों से कम है, जो लगभग 5.9 प्रतिशत खर्च करते हैं, और जर्मनी और फ्रांस, जो लगभग 5.4 फीसदी खर्च करते हैं.

रिपोर्ट में PARAKH के नतीजे भी शामिल थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फ्रेमवर्क के तहत राज्यों में लर्निंग आउटकम का आकलन करने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है.

आकलन के मुताबिक, झारखंड, गुजरात और जम्मू-कश्मीर ने शिक्षण के परिणाम में खराब प्रदर्शन किया, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुए.

अपनी सिफारिशों में, NITI आयोग ने सुधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तौर पर 'बुनियादी ढांचे तक सार्वभौमिक पहुंच' की मांग की है. पॉलिसी थिंक टैंक ने राज्यों से लंबे समय के कार्यान्वयन रोडमैप के जरिए स्कूल बिल्डिंग, सैनिटेशन सिस्टम, बिजली सप्लाई, साइंस लैब, लाइब्रेरी और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने की अपील की है.

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