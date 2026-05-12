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देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली स्कूल एजुकेशन सिस्टम की पोल

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: नीति आयोग की जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दस सालों में भारत के स्कूल शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश भर में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी और डिजिटल सुविधाओं जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है.

रिपोर्ट, 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया

टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट', देश के एजुकेशन सेक्टर में तरक्की और लगातार असमानता की मिली-जुली तस्वीर दिखाती है. हालांकि 2014-15 और 2024-25 के बीच कुल मिलाकर स्कूलों के बुनियादी जरूरतों की चीजों में सुधार हुआ है. हालांकि, शोध में बताया गया है कि, खासकर ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में सीखने की स्थितियों पर गंभीर कमियां अभी भी असर डाल रही हैं,

भारत में लगभग 14.71 मिलियन स्कूल लगभग 24.69 करोड़ छात्रों को शिक्षा देते है.। इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरी सेवाओं तक पहुंच को लेकर राज्यों और स्कूलों के टाइप के बीच अंतर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है.

रिपोर्ट में उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक कई स्कूलों में सैनिटरी सुविधाओं (स्वच्छता सुविधा) की कमी है. नतीजों के मुताबिक, करीब 98,592 स्कूलों में अभी भी लड़कियों के टॉयलेट काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 61,540 स्कूलों में इस्तेमाल करने लायक कोई टॉयलेट ही नहीं है. इसके अलावा, करीब 14,505 स्कूल पीने के पानी की सुविधा के बिना चल रहे हैं और करीब 59,829 स्कूलों में हाथ धोने का बुनियादी ढांचा नहीं है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कमियों का सीधा असर छात्रों की उपस्थिति और स्कूल में बने रहने पर पड़ता है, खासकर लड़कियों पर तो इसका असर देखा जा सकता है. छात्रों में साफ-सफाई और पानी की सुविधाओं की कमी लंबे समय से क्लास में उपस्थित नहीं रहने और स्कूल छोड़ने से जुड़ी रही है, खासकर सेकेंडरी क्लास में तो स्थिति कुछ सही नहीं है.

पिछले दस सालों में बिजली की पहुंच में काफी सुधार हुआ है, जो 55 प्रतिशत से बढ़कर 91.9 फीसदी हो गई है. नीति आयोग की रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, हायर सेकेंडरी स्तर पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (सकल नामांकन अनुपात) घटकर सिर्फ 58.4 फीसदी रह गया है, जिसका मतलब है कि लगभग 40 फीसदी छात्रा 12वीं क्लास तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे.

शोध में खासकर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े समुदायों में स्कूल छोड़ने की दर को गरीबी, प्रवासन, बुनियादी ढांचा की कमी, टीचरों की कमी और छात्रों के स्कूल के एक लेवल से दूसरे लेवल पर आसानी से न जा पाने से जोड़ा गया है,

हालांकि, अभी भी करीब 1.19 लाख स्कूलों में बिजली की सप्लाई नहीं है. स्कूलों में बिजली न होने से पंखे, लाइट, डिजिटल क्लासरूम, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट लर्निंग पर आधारित पाठ्यक्रम जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर काफी असर पड़ता है, जिससे छात्र खुद से पढ़ाने के नए तरीकों का फायदा नहीं उठा पाते.

शिक्षा में डिजिटल अवसंरचना एक और बड़ी चुनौती है. इस रिसर्च से पता चलता है कि कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम तक पहुंच को लेकर पूरे देश में एक बड़ा अंतर है. उदाहरण के लिए, छोटे स्कूल और आदिवासी और मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों में मौजूद संस्थान नुकसान में हैं और शैक्षिक समुदाय के लिए चल रही डिजिटल असमानता का एक उदाहरण देते हैं.

रिपोर्ट में शिक्षा से जुड़ी दूसरी चिंताओं के बारे में बताया गया है, खासकर स्कूलों में शैक्षणिक अवसंरचना के बारे में. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में से सिर्फ 51.7 फीसदी में ही किसी तरह की साइंस लैब है, जिससे विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता या छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के मौकों पर शक पैदा होता है.

यह भी बताया गया कि टीचरों की कमी या बेमेल होने का एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ता है. पूरे देश में, लगभग 1,04,125 स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं, और इनमें से लगभग 89 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं. कई राज्यों में टीचरों की भारी रिक्तियां बनी हुई है. बिहार में सबसे ज्यादा 2,08,784 एलिमेंट्री टीचर वैकेंसी दर्ज की गईं, इसके बाद झारखंड में 80,341 वैकेंसी और मध्य प्रदेश में 47,122 वैकेंसी हैं.

रिपोर्ट में आगे कुछ राज्यों में छात्र-शिक्षक अनुपात के चिंताजनक होने की ओर इशारा किया गया है. झारखंड के सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में, छात्र-शिक्षक अनुपात 47:1 है, जो असरदार क्लासरूम लर्निंग के लिए अनुशंसित 10:1 से 18:1 की आदर्श सीमा से काफी ज्यादा है.