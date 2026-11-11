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INICET और NEET पीजी प्रवेश परीक्षा में एम्स गोरखपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, टॉपर की सूची में भी शामिल

INICET और NEET पीजी प्रवेश परीक्षा में एम्स गोरखपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गोरखपुर के MBBS स्नातकों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं INI-CET (नवंबर 2026 सत्र) एवं NEET-PG 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है. इन परीक्षाओं में संस्थान के कुल 30 डॉक्टरों ने सफलता प्राप्त की है , जो संस्थान की मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था, संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत को दर्शाता है.

INI-CET परीक्षा में डॉ. अमन प्रीतिश राय ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 24, हासिल कर संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. वहीं, डॉ. चोलेटी तेजा ने AIR 46 प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-50 में अपनी जगह बनाई.

एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर आराधना सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बताया है कि डॉ. चोलेटी तेजा ने NEET-PG 2026 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए AIR 129 हासिल किया. इसके अतिरिक्त, MBBS 2019 बैच की डॉ. निकिता गुप्ता ने INI-CET में AIR 120 प्राप्त कर संस्थान की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा. INICET और NEET पीजी प्रवेश परीक्षा में एम्स गोरखपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन. (ETV Bharat)