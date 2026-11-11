INICET और NEET पीजी प्रवेश परीक्षा में एम्स गोरखपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, टॉपर की सूची में भी शामिल
INI-CET परीक्षा में डॉ. अमन प्रीतिश राय ने AIR 24 हासिल कर संस्थान में सर्वोच्च स्थान पाया. डॉ. चोलेटी तेजा ने AIR 46 प्राप्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:01 PM IST
गोरखपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गोरखपुर के MBBS स्नातकों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं INI-CET (नवंबर 2026 सत्र) एवं NEET-PG 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है. इन परीक्षाओं में संस्थान के कुल 30 डॉक्टरों ने सफलता प्राप्त की है , जो संस्थान की मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था, संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत को दर्शाता है.
INI-CET परीक्षा में डॉ. अमन प्रीतिश राय ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 24, हासिल कर संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. वहीं, डॉ. चोलेटी तेजा ने AIR 46 प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-50 में अपनी जगह बनाई.
एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर आराधना सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बताया है कि डॉ. चोलेटी तेजा ने NEET-PG 2026 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए AIR 129 हासिल किया. इसके अतिरिक्त, MBBS 2019 बैच की डॉ. निकिता गुप्ता ने INI-CET में AIR 120 प्राप्त कर संस्थान की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा.
इस शानदार उपलब्धि पर AIIMS गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक एवं CEO प्रो. (डॉ.) विभा दत्ता, ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि "INI-CET एवं NEET-PG में हमारे युवा डॉक्टरों का उत्कृष्ट प्रदर्शन AIIMS गोरखपुर के लिए गर्व का विषय है. कुल 30 डॉक्टरों की सफलता और दो विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-50 में स्थान प्राप्त करना उनकी कड़ी मेहनत, लगन और हमारे समर्पित शिक्षकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. मैं सभी सफल अभ्यर्थियों, उनके परिवारों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूं. मुझे विश्वास है कि ये युवा डॉक्टर भविष्य में भी चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और संवेदनशील मरीज सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे."
अपनी सफलता के अनुभव साझा करते हुए डॉ. अमन प्रीतिश राय ने संस्थान के नेतृत्व एवं संकाय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि सुव्यवस्थित इंटर्नशिप पोस्टिंग, शिक्षकों का निरंतर मार्गदर्शन और सहपाठियों के बीच सहयोग एवं सामूहिक अध्ययन की संस्कृति ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
यह उपलब्धि AIIMS गोरखपुर की चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं उत्कृष्ट मरीज सेवा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में निरंतर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है.