ETV Bharat / bharat

नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला की मौत, अस्पताल के बाहर प्रदर्शन, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के SAT अस्पताल में प्रसव के बाद संक्रमण होने से रविवार को एक महिला की मौत हो गई. परिवार ने अस्पताल के डॉक्टरों पर पर गंभीर चिकित्सीय लापरवाही के आरोप लगाए हैं. मृतक महिल की पहचान शिवप्रिया (26) के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण ही उसे संक्रमण हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई. श्री अवित्तम तिरुनल (SAT) अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेज है.

परिजनों के मुताबिक, शिवप्रिया ने 22 अक्टूबर को श्री अवित्तम तिरुनल (SAT) अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के जरिये बच्चे को जन्म दिया था. 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वे घर लौट आईं. अगले ही दिन उन्हें बुखार हो गया और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विभाग के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराया गया, जहां रविवार दोपहर शिवप्रिया की मृत्यु हो गई.

शिवप्रिया के परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण संक्रमण हुआ. मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन के एसएचओ शफी के अनुसार, महिला के भाई शिवदास ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन से स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शिवप्रिया के पति मनु ने ईटीवी भारत को बताया कि संक्रमण अस्पताल से ही फैला था. उन्होंने कहा, "शिवप्रिया को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, तब उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी. घर लौटने के बाद, उन्हें बुखार हो गया. जब हम उन्हें वापस लाए, तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया. संक्रमण अस्पताल से ही आया था. उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी. जिस बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हुआ, वह केवल अस्पताल के वातावरण से ही फैल सकता है, और मेरे पास इसकी पुष्टि करने वाली लैब रिपोर्ट है."