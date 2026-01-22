ETV Bharat / bharat

कश्मीर में VIP आवास के लिए शहतूत नर्सरी की प्रस्तावित कटाई पर भड़के लोग

20 अप्रैल, 2018 के सरकारी ऑर्डर का जिक्र करते हुए रेशम उत्पादन विभाग के डायरेक्टर एजाज अहमद भट ने बताया कि रेशम के कीड़ों के पालन के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल वैल्यू और इकोनॉमिक महत्व की वजह से पहले कोई जमीन ट्रांसफर नहीं किया गया था.

इन सुविधाओं में सेरीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल डिवीज़न श्रीनगर, मॉडर्न ग्रेनेज बिल्डिंग, कोकून वेयर हाउस, कोकून ऑक्शन मार्केट, मॉडर्न हॉट एयर ड्रायर्स, मलबेरी फार्म और नर्सरी और 2 मीट्रिक टन कन्वेयर टाइप हॉट एयर ड्रायर शामिल हैं, जो कई दशकों में किए गए बड़े सरकारी इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं.

अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू (ACR) ने 6 जनवरी को डिमार्केशन टीम बनाई थी. हालांकि, 9 जनवरी को रेशम उत्पादन विभाग के डायरेक्टर ने फिर कहा कि यह जमीन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जरूरी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल सुविधाएं, प्लांटेशन एसेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं.

यह नया गुस्सा तब भड़का जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाल ही में जमीन के ट्रांसफर के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी. इस कदम का रेशम उत्पादन के कर्मचारियों और रेशम पालने वालों ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने वीआईपी आवास के लिए जमीन का सीमांकन करने की एकतरफ़ा कोशिश पर एतराज जताया.

रेशम उत्पादन विभाग ने जमीन ट्रांसफर करने से मना कर दिया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यह शहतूत के पेड़ और रेशम के कीड़े पालने के लिए जरूरी है. हजारों पालने वाले इस छोटे उद्योग से गुजारा करते हैं, जो महाराजा के राज से चला आ रहा है.

विधायकों, मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट बनाने का प्लान सबसे पहले अप्रैल 2018 में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान सामने आया था, जिसे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने फिर से शुरू किया है. इसका विरोध शुरू हो गया है, जिसने आठ साल पहले इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था.

सरकार के एस्टेट विभाग ने श्रीनगर के अलोची बाग में लगभग 100 कनाल (लगभग 12 एकड़) रेशम उत्पादन भूमि पर लगभग 200 आवासीय फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जो घाटी में रेशम कीट पालकों के बीच वितरण के लिए हर साल 15000 शहतूत के पौधे पैदा करता है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार के रेशम उत्पादन विभाग की एक शहतूत नर्सरी को काटकर वीआईपी के लिए रहने की जगह बनाने के प्रस्ताव से रेशम के कीड़े पालने वालों और विभाग के कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है, जिनकी रोजी-रोटी खतरे में है.

डायरेक्टर ने श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को बताया है कि डिपार्टमेंट इस जमीन को किसी भी नॉन-सेरीकल्चरल काम के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अलोची बाग की जमीन में कई एक-दूसरे पर निर्भर एसेट्स हैं जो अलग-अलग तरह के सेरीकल्चर काम करने के लिए जरूरी हैं. इस जमीन पर सैकड़ों अच्छे-खासे शहतूत के पेड़ हैं जो रेशम के कीड़ों को पालने के लिए चारे का मुख्य और एकमात्र जरिया है.

रेवेन्यू टीम की डिमार्केशन एक्सरसाइज का स्टाफ और पालने वालों द्वारा विरोध किए जाने के बाद भेजे गए अपने कम्युनिकेशन में भट ने कहा, 'सिल्क इंडस्ट्री के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि उस रेशम उत्पादन वाली जमीन की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए. प्रस्तावित कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ दूसरी ज़मीन की पहचान की जा सकती है.

कश्मीर में रेशम उत्पादन महाराजा शासन के समय से है और ऐतिहासिक रूप से घाटी में रोजी-रोटी का एक बड़ा जरिया रहा है. लघु उद्योग अभी भी लगभग 50,000 रेशम कीट पालने वालों को सपोर्ट करती है, जिन्हें ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सरकार के साथ लिस्ट किया गया है.

एक रेशम उत्पादन अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'शहतूत के पत्ते, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, रेशम के कीड़ों के लिए चारे का एकमात्र सोर्स है. कमी को रोकने के लिए, खासकर सीमांत और भूमिहीन पालने वालों के लिए, डिपार्टमेंट ने इस ज़मीन पर शहतूत नर्सरी, फार्म और पत्तियों के जलाशय बनाए हैं.'

रेशम उत्पादन निदेशालय के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन सालों में कोकून का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है. 2024-25 में कोकून का प्रोडक्शन 8.5 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया, जो 2023-24 में 8.22 लाख किलोग्राम और 2022-23 में 6.99 लाख किलोग्राम था. कच्चे रेशम का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, जो 2022-23 में 1 लाख किलोग्राम से बढ़कर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 1.21 लाख किलोग्राम हो गया.

श्रीनगर के फारूक अहमद जैसे रेशम के कीड़े पालने वालों के लिए, शहतूत के पेड़ सिर्फ पौधे नहीं बल्कि एक लाइफलाइन हैं. अहमद ने कहा, 'हमारे परिवार रेशम के कीड़े पालने पर चलते हैं. अगर शहतूत का पेड़ कट जाता है, तो यह सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरता, बल्कि हमारे गुजारे का जरिया बन जाता है.' शहतूत प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, शहतूत के पत्तों को गिराना, काटना, छंटाई करना या तोड़ना भी सख्ती से रेगुलेट किया जाता है और इसकी इजाजत सिर्फ रेशम के कीड़ों को पालने के लिए है. जम्मू- कश्मीर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिफाइड ट्रीज़ एक्ट, 1969 भी शहतूत के पेड़ों की सुरक्षा की गारंटी देता है.

जम्मू-कश्मीर में लगभग 2,000 एकड़ जमीन पर 55 लाख शहतूत के पेड़ हैं. इन पेड़ों की देखभाल 320 से ज़्यादा यूनिट्स के ज़रिए की जाती है, जिनमें सरकारी फ़ार्म, नर्सरी और प्लांटेशन शामिल हैं. सरकार ने अपने खास होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) के तहत, 10 लाख और शहतूत के पौधे लगाने की मुहिम शुरू की है.

एचएडीपी के तहत, रेशम उत्पादन विभाग ने अलोची बाग साइट पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड किया है और इस सेक्टर को फिर से शुरू करने और बढ़ावा देने के मकसद से नई फैसिलिटीज बनाई है. रेशम उत्पादन अधिकारियों ने कहा, 'इन पेड़ों की अहम भूमिका और जगह पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, डिपार्टमेंट रेशम उत्पादन से जुड़ी एक्टिविटी के अलावा किसी और काम के लिए जमीन नहीं दे सकता.'