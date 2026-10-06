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पुरी के होटल में नॉन-वेजिटेरियन फूड के साथ 'महाप्रसाद' बेचने का आरोप

पुरी (ओडिशा): पुरी के रेड क्रॉस रोड पर स्थित होटल स्वागत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया गया है. दावा किया गया है कि होटल के नॉन-वेजिटेरियन सेक्शन में महाप्रसाद (जगन्नाथ मंदिर का पवित्र खाना) बेचा जा रहा है. सूचना मिलने पर, कुंभारपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

दरअसल, दो युवक खाने का पार्सल लेने होटल आए थे. ऑर्डर लेते समय उन्हें शक हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि पार्सल में नॉन-वेजिटेरियन खाने के साथ महाप्रसाद मिला हुआ है.

एक ग्राहक ने आरोप लगाया है कि होटल में नियमित चावल में महाप्रसाद मिलाकर बेचा जा रहा है. ग्राहक का दावा है कि वहां सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि दाल, बेसरा और महुरा (मंदिर का पारंपरिक खाना) भी बेचा जा रहा है. खबर है कि होटल के अंदर बड़ी मात्रा में अबधा (मंदिर का खाना) के बर्तन मिले हैं.

इस बीच, होटल के मालिक मनोज कुमार दास ने आरोप से इनकार किया है. कुंभारपाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह सामने आएगी.

कार्तिक सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया कि एक नॉन-वेजिटेरियन होटल में महाप्रसाद बेचा जा रहा था, ने कहा, "मैं होटल में खाना लेने आया था. जब मैंने घर पर पैकेट खोला तो उसमें चावल, दाल और बेसर (सरसों की सब्जी) था. इसका स्वाद और खुशबू बिल्कुल महाप्रसाद जैसी थी. शक होने पर मैं दुकान पर वापस गया और देखा कि पीछे 40 मिट्टी के बर्तन थे जिनमें अबधा (पवित्र खाना) था. वे अबधा को एक नॉन-वेजिटेरियन होटल में रखकर ग्राहकों को बेच रहे हैं. पुलिस को इस घटना की जांच करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."

इस बीच, होटल मालिक मनोज कुमार दास ने कहा, "मैं होटल में अबधा नहीं बेचता. मैं बचा हुआ अबधा घर ले आता हूं जिसे लोगों में बांटा जाता है - खाने के लिए. मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं. मैं अबधा का बर्तन दुकान के पीछे अपने घर पर रखता हूं. मैं दुकान के नॉन-वेजिटेरियन सेक्शन में अबधा नहीं बनाता या रखता हूं. यह पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है."

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