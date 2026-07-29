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निजी स्कूल में 3.5 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म, लोगों ने दिया धरना, किया चक्काजाम

मकराना थाना ( सॉर्स : पुलिस )

डीडवाना-कुचामन : जिले के मकराना के एक निजी स्कूल में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है. मामले को लेकर लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जिसे पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद खुलवाया जा सका. सीओ विक्की नागपाल ने बताया कि पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार बच्ची सोमवार को स्कूल से घर लौटी थी. उसने अपनी मां को बताया कि स्कूल में एक व्यक्ति उसे बाथरूम में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की. बच्ची ने दर्द की शिकायत की, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए. अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची के साथ यौन दुराचार की आशंका जताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया. परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है. पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है और मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है. पढे़ं. कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर दिया था शादी का झांसा, मामला दर्ज रातभर चला प्रदर्शन और चक्का जाम : मंगलवार रात जैसे ही इस घटना की सूचना फैली, बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर एकत्र हो गए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. रात करीब एक बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया. मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) विक्की नागपाल और स्थानीय थानाधिकारी पंकज कुमार ने लोगों की समझाइश करके शांत कराया और जाम खुलवाया.