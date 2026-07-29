ETV Bharat / bharat

निजी स्कूल में 3.5 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म, लोगों ने दिया धरना, किया चक्काजाम

मामले को लेकर लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

मकराना थाना
मकराना थाना (सॉर्स : पुलिस)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डीडवाना-कुचामन : जिले के मकराना के एक निजी स्कूल में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है. मामले को लेकर लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जिसे पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद खुलवाया जा सका.

सीओ विक्की नागपाल ने बताया कि पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार बच्ची सोमवार को स्कूल से घर लौटी थी. उसने अपनी मां को बताया कि स्कूल में एक व्यक्ति उसे बाथरूम में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की. बच्ची ने दर्द की शिकायत की, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए. अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची के साथ यौन दुराचार की आशंका जताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया. परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है. पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है और मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है.

पढे़ं. कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर दिया था शादी का झांसा, मामला दर्ज

रातभर चला प्रदर्शन और चक्का जाम : मंगलवार रात जैसे ही इस घटना की सूचना फैली, बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर एकत्र हो गए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. रात करीब एक बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया. मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) विक्की नागपाल और स्थानीय थानाधिकारी पंकज कुमार ने लोगों की समझाइश करके शांत कराया और जाम खुलवाया.

प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक श्रीराम भींचर और भाजपा नेता प्रकाश भाकर सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. पूर्व विधायक सुबह 5 बजे तक प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे रहे और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही. विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने एसपी से बात कर निष्पक्ष जांच और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

पढे़ं. 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार

लोगों ने ये रखी मांग : स्कूल की समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को जांच पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विद्यालय को आवश्यकतानुसार सील किया जाए. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अन्य सक्षम विभागों की संयुक्त उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए. विद्यालय की मान्यता, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी प्रणाली, कर्मचारियों का सत्यापन, बाल संरक्षण मानकों के अनुपालन और समस्त वैधानिक अभिलेखों की विस्तृत जांच कराई जाए.

घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी, सहयोगी या लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निष्पक्ष एवं त्वरित विवेचना कर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए. पीड़ित बालिका एवं उसके परिवार को समुचित सुरक्षा, चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और शासन की समस्त वैधानिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिले के समस्त निजी विद्यालयों में बाल सुरक्षा, वैधानिक अनुपालन एवं अन्य आवश्यक बिंदुओं की विशेष जांच कराई जाए.

TAGGED:

MOLESTATION OF 3 YEAR OLD GIRL
MOLESTATION OF GIRL IN SCHOOL
3 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म
OUTRAGE AFTER ALLEGED MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.