JPSC Protest: सरकार के साथ छात्रों की वार्ता में किन मांगों पर बनी सहमति, क्या कल होगा विधानसभा का घेराव?
सरकार के साथ छात्रों की बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकला. छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 9, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:30 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच रविवार को दूसरी दौर की वार्ता बेनतीजा रही. दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बैठक में छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है. वहीं, छात्रों ने कहा कि 50 फीसदी से अधिक मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन कई प्रमुख और निर्णायक मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है. बैठक के बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया. छात्र प्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा.
चेयरमैन के बाद JPSC के तीन सदस्यों का भी इस्तीफा
इस बीच जेपीएससी के तीन सदस्यों डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं राजभवन की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई की राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार के अनुशंसा के आलोक में तीनों सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है. बता दें कि जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा विवाद गहराने पर अध्यक्ष पद से एल. ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया था। उनसे सीआईडी कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है.
14वीं JPSC परीक्षा की जांच पर सरकार का स्टैंड
14वीं JPSC परीक्षा को लेकर बैठक में सरकार ने जांच कराने पर सहमति जताई. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के कहा कि मामले की जांच CID कर रही है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है इसलिए सरकार ED को भी शामिल करने को तैयार है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि CID को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा जाएगा. छात्रों की ओर से 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग भी रखी गई. मंत्री ने कहा कि 14वीं JPSC पीटी परीक्षा और 2023-25 बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग पर सरकार सहमत है.
JSSC CGL पर नहीं बनी सहमति, CBI जांच पर अड़े छात्र
JSSC CGL परीक्षा को लेकर वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण गतिरोध सामने आया. छात्रों ने CBI से जांच कराने की मांग रखी, जबकि सरकार की ओर से न्यायिक जांच की बात कही गई. मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने कहा कि CGL परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित हुई है. इसलिए इसे सीधे रद्द नहीं किया जा सकता. वहीं, छात्र परीक्षा की प्रक्रिया और उससे जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग पर कायम रहे. यही मुद्दा बैठक के दौरान सरकार और छात्रों के बीच असहमति का प्रमुख कारण बना . छात्रों ने कहा कि केवल न्यायिक जांच का आश्वासन उनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे CBI जांच चाहते हैं.
TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर गतिरोध
TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर भी सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन सकी. छात्रों ने TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी . छात्रों ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के मद्देनजर इन परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है. वहीं, सरकार की ओर से सभी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति नहीं दी गई है. TDPL को लेकर छात्रों की मांग और सरकार के रुख में अंतर के कारण यह मुद्दा भी वार्ता में लंबित रहा. छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा.
परीक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म पर सरकार-छात्र में सहमति
बैठक में परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार यानी रिफॉर्म को लेकर सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनी है. छात्रों की प्रमुख मांगों में JPSC और JSSC की परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए संस्थागत सुधार शामिल हैं. सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिया गया था कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की मदद ली जाएगी. इसमें IIT-ISM, XLRI जमशेदपुर और IIM रांची जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ बुद्धिजीवियों को भी शामिल करने की बात कही गई है. प्रस्तावित कमेटी छात्रों से भी विमर्श करेगी और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की बात कही गई है. इस मुद्दे पर सरकार की सहमति को वार्ता में बड़ी प्रगति माना जा रहा है.
सरकार का दावा, 98 फीसदी मांगें मानीं
बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि सरकार ने छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और आंदोलन खत्म कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि वार्ता के दौरान अधिकतर मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है. लेकिन छात्रों के आकलन में तस्वीर अलग है. छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी 50 फीसदी से अधिक मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मांगें अभी भी लंबित हैं. इस तरह दोनों पक्षों के दावों में बड़ा अंतर है. सरकार जहां लगभग पूरी मांगें मानने की बात कर रही है, वहीं छात्र इसे आंदोलन समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं मान रहे हैं.
प्रमुख मुद्दों पर फैसला नहीं होने से छात्र नाराज
छात्रों के मुताबिक 14वीं JPSC की परीक्षा रद्द करने, JSSC CGL में CBI जांच और TDPL की सभी परीक्षाओं को रद्द करने जैसे मुद्दे अभी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं. यही वे मुद्दे हैं जिन्हें छात्र आंदोलन के केंद्र में मान रहे हैं. छात्रों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर सहमति अपनी जगह है, लेकिन पुराने मामलों में जिम्मेदारी तय करना और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना भी जरूरी है. जब तक इन मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं होता, आंदोलन खत्म करना संभव नहीं है.
10 अगस्त को विधानसभा घेराव
दूसरी दौर की वार्ता के बाद भी अंतिम सहमति नहीं बनने पर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है. छात्र प्रतिनिधियों ने घोषणा की है कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा. सोमवार को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर राजधानी रांची में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी. बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की संभावना के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी.
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