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JPSC Protest: सरकार के साथ छात्रों की वार्ता में किन मांगों पर बनी सहमति, क्या कल होगा विधानसभा का घेराव?

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच रविवार को दूसरी दौर की वार्ता बेनतीजा रही. दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बैठक में छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है. वहीं, छात्रों ने कहा कि 50 फीसदी से अधिक मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन कई प्रमुख और निर्णायक मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है. बैठक के बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया. छात्र प्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

चेयरमैन के बाद JPSC के तीन सदस्यों का भी इस्तीफा

इस बीच जेपीएससी के तीन सदस्यों डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं राजभवन की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई की राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार के अनुशंसा के आलोक में तीनों सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है. बता दें कि जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा विवाद गहराने पर अध्यक्ष पद से एल. ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया था। उनसे सीआईडी कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है. ‌

सरकार के साथ छात्रों की वार्ता (Etv Bharat)

14वीं JPSC परीक्षा की जांच पर सरकार का स्टैंड

14वीं JPSC परीक्षा को लेकर बैठक में सरकार ने जांच कराने पर सहमति जताई. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के कहा कि मामले की जांच CID कर रही है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है इसलिए सरकार ED को भी शामिल करने को तैयार है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि CID को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा जाएगा. छात्रों की ओर से 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग भी रखी गई. मंत्री ने कहा कि 14वीं JPSC पीटी परीक्षा और 2023-25 बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग पर सरकार सहमत है.

JSSC CGL पर नहीं बनी सहमति, CBI जांच पर अड़े छात्र

JSSC CGL परीक्षा को लेकर वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण गतिरोध सामने आया. छात्रों ने CBI से जांच कराने की मांग रखी, जबकि सरकार की ओर से न्यायिक जांच की बात कही गई. मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने कहा कि CGL परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित हुई है. इसलिए इसे सीधे रद्द नहीं किया जा सकता. वहीं, छात्र परीक्षा की प्रक्रिया और उससे जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग पर कायम रहे. यही मुद्दा बैठक के दौरान सरकार और छात्रों के बीच असहमति का प्रमुख कारण बना . छात्रों ने कहा कि केवल न्यायिक जांच का आश्वासन उनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे CBI जांच चाहते हैं.

TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर गतिरोध

TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर भी सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन सकी. छात्रों ने TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी . छात्रों ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के मद्देनजर इन परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है. वहीं, सरकार की ओर से सभी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति नहीं दी गई है. TDPL को लेकर छात्रों की मांग और सरकार के रुख में अंतर के कारण यह मुद्दा भी वार्ता में लंबित रहा. छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा.

परीक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म पर सरकार-छात्र में सहमति