दिल्ली दंगों में उमर खालिद ने मांगी बेल, सवाल SC से किया- 751 एफआईआर में से सिर्फ एक में आरोप, फिर साजिश कहां!
751 एफआईआर में सिर्फ एक में आरोप, फिर साजिश कहां...’, उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों में जमानत मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा.
By Sumit Saxena
Published : October 31, 2025 at 5:25 PM IST
नई दिल्ली: कार्यकर्ता उमर खालिद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों में 751 एफआईआर दर्ज हैं और उनमें से एक में उन पर आरोप है, और अगर यह एक साजिश है, तो "यह थोड़ा आश्चर्यजनक है."
खालिद और अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी थी.
उमर खालिद की ओर से दलीलें: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष खालिद का प्रतिनिधित्व किया. सिब्बल ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक ने विभिन्न आधारों - अस्वस्थता, व्यक्तिगत आपात स्थिति, किसी अन्य मामले में व्यस्तता, उच्च न्यायालय में व्यस्तता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आदि के आधार पर मामले में कई बार स्थगन की मांग की.
निचली अदालत में आरोपों पर बहस के संबंध में, सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के वकील ने आरोपों पर 7 दिनों तक बहस की और मामले की सुनवाई 6 बार स्थगित की गई.
सिब्बल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपने प्रति-हलफनामे में दावा किया है कि अदालती कार्यवाही में देरी के लिए उनका मुवक्किल जिम्मेदार है. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हिंसा से जुड़े कोई सबूत नहीं हैं और उन्होंने उनके खिलाफ साजिश के आरोपों से इनकार किया.
सिब्बल ने कहा, "मेरे खिलाफ साजिश का आरोप है, सिर्फ साजिश का... 751 एफआईआर हैं, जिनमें से एक में मुझ पर आरोप है. अगर यह साजिश है, तो यह थोड़ा आश्चर्यजनक है... याचिकाकर्ता उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मौजूद नहीं था... और याचिकाकर्ता दिल्ली में भी नहीं था. इसलिए, जिन तारीखों पर दंगे हुए, मैं दिल्ली में नहीं था."
सिब्बल ने दलील दी कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े धन, हथियार या किसी भी भौतिक साक्ष्य की कोई बरामदगी नहीं हुई है. सिब्बल ने कहा, "याचिकाकर्ता या उसके कहने पर हथियार, गोला-बारूद, धन या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. उसके पास से कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिला है, जो उसे किसी भी हिंसा या लेखन से जोड़ता हो. एक भी गवाह ने ऐसा बयान नहीं दिया है, जो उसे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की किसी भी वास्तविक घटना से जोड़ता हो."
सिब्बल ने दलील दी कि खालिद समानता के आधार पर जमानत के हकदार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि साथी कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जून 2021 में जमानत दी गई थी.
सिब्बल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार करते हुए 17 फरवरी, 2020 को अमरावती में खालिद के भाषण को "भड़काऊ" करार दिया था. सिब्बल ने कहा, "यह यूट्यूब पर उपलब्ध है. यह एक सार्वजनिक भाषण था, जहां मैंने (खालिद) गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में बात की थी."
गुलफिशा फातिमा की ओर से दलीलें: वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ के समक्ष गुलफिशा फातिमा का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने तर्क दिया कि वह अप्रैल 2020 से 5 साल और 5 महीने से जेल में हैं, और बताया कि मुख्य आरोपपत्र 16 सितंबर, 2020 को दायर किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने हर साल पूरक आरोपपत्र दायर करना एक "वार्षिक अनुष्ठान" बना लिया है.
उन्होंने आगे कहा, "पूरक आरोपपत्र दायर करके, वे अनिश्चितकाल तक चलने वाली जांच नहीं कर सकते." पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने में असाधारण देरी हुई है, जिसे 2020 से 90 से अधिक बार सूचीबद्ध किया गया है.
सिंघवी ने कहा कि वह समानता के आधार पर ज़मानत की हक़दार हैं और उन्होंने पाँच साल और पाँच महीने की कैद की सजा काटी है, पाँच या छह आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं. सिंघवी ने कहा, "मैं अब हिरासत में अकेली महिला हूं... अभी आरोप तय नहीं हुए हैं और आरोपों पर बहस जारी है. मैंने मार्च 2025 में बहस पूरी कर ली है..."
सिंघवी ने कहा कि उनकी मुवक्किल पर सिर्फ़ इतना आरोप है कि उन्होंने समर्थन जुटाने या समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की असली परीक्षा यह है कि क्या हिंसा भड़काने या वैमनस्य पैदा करने का कोई इरादा था.
शरजील इमाम की ओर से दलीलें: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ के समक्ष शरजील इमाम का प्रतिनिधित्व किया. दवे ने तर्क दिया कि पुलिस को अपनी जांच पूरी करने में तीन साल लग गए. दवे ने कहा, "मैंने जो पाँच साल हिरासत में बिताए हैं, उनमें से तीन साल इसलिए बीते क्योंकि जांच अब भी जारी थी... मैंने (इमाम ने) दंगों से लगभग दो महीने पहले भाषण दिए थे."
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकट संबंध नहीं है, जिससे यह पता चले कि उनके मुवक्किल ने हिंसा भड़काई हो. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 3 नवंबर को जारी रखेगा.
दिल्ली पुलिस ने सत्ता परिवर्तन अभियान का दावा किया: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शरजील इमाम और तीन अन्य की रिहाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि दंगों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी. इसका उद्देश्य अंतिम "सत्ता परिवर्तन" लक्ष्य हासिल करना था.
मामले की सुनवाई से एक दिन पहले, वकील रजत नायर के माध्यम से दायर एक विस्तृत हलफनामे में, पुलिस ने तर्क दिया कि हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश से पता चलता है कि आरोपियों का इरादा व्यक्तिगत शिकायत या राजनीतिक असहमति व्यक्त करना नहीं था, बल्कि हिंसा भड़काने का था जिसका देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यापक समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.
हलफनामे में कहा गया है, "इसमें दिए गए संदेश, लहजा और संदर्भ आकस्मिक नहीं, बल्कि जानबूझकर किए गए थे, जो देश को अस्थिर करने और प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत मुस्लिम समुदाय के जातीय सफाए या नरसंहार का एक वैश्विक आख्यान स्थापित करने के व्यापक उद्देश्य को दर्शाते हैं."
पुलिस ने कहा कि दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं थे, बल्कि एक गहरी, पूर्व-नियोजित और पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा थे.
पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रची गई, पोषित और क्रियान्वित की गई साजिश का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करके देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करना था, और भीड़ को न केवल सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए बल्कि उन्हें सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाना था.
इसमें आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत ने इस प्रकार के संगठित/प्रायोजित विरोध प्रदर्शनों को "शासन परिवर्तन अभियान" कहा है.
हलफनामे में कहा गया है कि सबसे पहले, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य केवल अंतिम “शासन परिवर्तन” लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दंगों को अंजाम देने के लिए रची गई आपराधिक साजिश की व्यापक रूपरेखा को समझने की सुविधा के लिए संक्षिप्त तथ्य प्रस्तुत कर रहा है.
पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. इसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित कथित व्यापक षड्यंत्र के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में "षड्यंत्रकारी" हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. इमाम पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर चुके थे.
खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित "मास्टरमाइंड" होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. यह हिंसा सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी.
अस्वीकृति का सामना करने वालों में खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.
