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असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का 85% फीसदी काम पूरा: मंत्री अतुल बोरा

हैदराबाद: असम समझौते को लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्री अतुल बोरा ने असम विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जोर देकर कहा कि समझौते की धारा 6 को लागू करना और असम-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मंत्री ने बताया कि जस्टिस बिप्लब शर्मा की रिपोर्ट की 40 सिफारिशें, जो मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा करती हैं, उन्हें लागू करने का काम चल रहा है. प्रश्नकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम की ताजा जानकारी के बारे में एजीपी विधायक प्रकाश चंद्र दास के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि राज्य की 267 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है. इसके ज़्यादातर हिस्से में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है. उन्होंने आगे कहा, 'सीमा सुरक्षा बल से मिली जानकारी के मुताबिक तीन जिले यानी श्रीभूमि (98.30 KM), कछार (27 KM) और धुबरी (141 KM) बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं.'

इनमें से बांग्लादेश से सटे जिलों में फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है. श्रीभूमि में 93.95 किलोमीटर, कछार में 27 किलोमीटर और धुबरी-दक्षिण सालमारा में 107 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है. असम समझौते के लिए जिम्मेदार मंत्री ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ रोकने को लेकर एनडीए सरकार की गंभीरता पर जोर देते हुए विधानसभा में कहा, 'सरकार सीमाओं से बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए गंभीर है.'