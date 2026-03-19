'हमारा फैसला 1947 एक्ट के तहत मौजूदा मामलों पर लागू होगा', उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 फायदेमंद कानून है.
By Sumit Saxena
Published : March 19, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 1978 के फैसले की वैधता पर उसका फैसला, जिसमें श्रम संबंध के संदर्भ में 'उद्योग' शब्द को मोटे तौर पर बताया गया था, अब रद्द हो चुके औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत मौजूदा मामलों पर लागू होगा.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा, दीपांकर दत्ता, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा, जॉयमाल्या बागची, आलोक अराधे और विपुल एम पंचोली वाली 9 जजों की बेंच 1947 एक्ट के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द को परिभाषित करने के विवादित मुद्दे पर दलीलें सुन रही है.
जस्टिस दत्ता ने कहा कि कोर्ट को पहले यह देखना होगा कि औद्योगिक विवाद क्या होता है. उन्होंने कहा, बदकिस्मती से, कल किसी वरिष्ठ वकील ने औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947 के नियमों का जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा, "हमें पहले यह समझना होगा कि औद्योगिक विवाद क्या होता है."
कुछ वकीलों ने 9 जजों की बेंच को भेजे गए संदर्भ को चुनौती दी है. उनका कहना है कि औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947 को पहले ही रद्द कर दिया गया है और उसकी जगह 2025 में लागू किए गए इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 लाया गया है.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अब जो भी कहा जाएगा, वह पुराने कानून के तहत मौजूदा मामलों पर लागू होगा. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "यही इसका मतलब है." जस्टिस दत्ता ने सीनियर वकील सीयू सिंह से पूछा, "अब, हमें कोई ऐसी अधिकार दिखाइए जो कहती हो कि इन हालात में, 9 जजों की बेंच जवाब नहीं दे सकती," जिन्होंने जवाब दिया कि वह संदर्भ पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि 1947 का एक्ट अब रद्द कर दिया गया है.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कई राज्यों द्वारा 1978 के फैसले का कड़ा विरोध करने की आलोचना की और कहा कि ऐसा विरोध तब भी जारी रहता है, जब सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो. उन्होंने तर्क दिया कि ये चुनौतियां प्राइवेट प्लेयर्स की ओर से चलाए जा रहे 'सरोगेट लिटिगेशन' (सरोगेट मुकदमेबाजी) की तरह काम करती दिखती हैं.
जयसिंह ने कहा कि हर लोकतांत्रिक समाज का यह फर्ज है कि वह न्याय तक पहुंच दे और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ने काम करने वालों को उत्पीड़न, गलत इरादे से नौकरी से निकालने वगैरह के मामले में न्याय तक पहुंच दी है. सीजेआई ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 फायदेमंद कानून है और काम करने वालों को कुछ कानूनी सुरक्षा का हक है.
बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि यह संदर्भ इस बारे में 'गलत जानकारी' पर आधारित था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बीच कोई टकराव था. जस्टिस बागची ने कहा, "हमारी व्याख्या रद्द किए गए कानून के संदर्भ में है, न कि 2020 कोड के संदर्भ में." बेंच मामले में गुरुवार को भी दलीलें सुनेगी.
21 फरवरी, 1978 को, सात जजों की बेंच ने बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा पर फैसला सुनाया और परिभाषा को बढ़ाया, जिससे अस्पतालों, शिक्षण संस्थान, क्लब और सरकारी कल्याण विभाग के लाखों कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत आ गए.
जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर के 1978 के फैसले ने 'इंडस्ट्री' शब्द की परिभाषा को बढ़ाया और इसे बताने के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' बनाया. 1947 के एक्ट के मुताबिक, उद्योग यानी कि, इंडस्ट्री शब्द का मतलब है मालिकों का कोई भी व्यापार, काम, उत्पादन या पेशा और इसमें काम करने वालों का कोई भी पेशा, सर्विस, नौकरी, हस्तशिल्प या औद्योगिक काम या पेशा शामिल है.
1978 के फैसले ने परिभाषा को बढ़ाया और एक ट्रिपल टेस्ट दिया और कहा कि अगर किसी संस्थान द्वारा 'व्यवस्थित गतिविधि' की जा रही थी और उस गतिविधि को करने और सामान और सेवाओं के उत्पादन में मालिक और कर्मचारियों के बीच सहयोग था, तो उस इकाई को 'उद्योग' कहा जा सकता है, और काम करने वाले आईडी एक्ट के तहत सुरक्षा के हकदार होंगे. इस बड़े मतलब ने अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और यहां तक कि धर्मार्थ संगठन को भी श्रम कानूनों के दायरे में ला दिया.
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