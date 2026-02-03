हमारे पास सिर्फ धरती है, इसे बचाने का प्रयास हमें करना होगा, मैंने अंतरिक्ष में हर भारतीय के लिए तय की 100 मीटर दूरी:शुभांशु शुक्ला
शुभांशु शुक्ला ने कहा, सभी छात्रों को संकल्पित होकर पढ़ाई करनी चाहिए, अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 3, 2026 at 7:38 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बने पहले अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र के उद्घाटन अवसर पर, छत्तीसगढ़ पहुंचे इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा रहे अंतरिक्ष यात्री, भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पास धरती है और हमें इसे ही बचाना है.
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं मिशन गगनयान का हिस्सा बना तो मैंने 20 दिनों में पृथ्वी के चक्कर लगाए. इसमें मैने इतनी दूरी तय की है, जो 140 करोड़ भारत के लोगों के हिसाब से जोड़ा जाए, तो हर व्यक्ति के लिए मैंने 100 मीटर की यात्रा तय की.
हर भारतीय के लिए मैं स्पेस में 100 मीटर चला: शुभांशु शुक्ला
शुभांशु शुक्ला के संबोधन के बाद छात्रों ने उनसे बातचीत की. सवाल के जवाब देने के क्रम में उन्होंने कहा, आज के समय में पढ़ाई बड़ी चुनौती है. हम लोगों के समय में इस तरह की चुनौतियां नहीं थी. आज किताबों के अलावा जिस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनफॉरमेशन दिए जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी चुनौती है. लेकिन इसके बाद भी आपको संकल्पित होकर पढ़ाई करना है. वह पढ़ाई करनी है जो आपके हिसाब से आपको सार्थक तरीके का परिणाम दे.
छात्रों के सवालों का दिया जवाब
छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए गगनयान यात्रा का सबसे सुनहरा पल रहा, जब मैंने स्पेस से अपने भारत को देखा था. वह पूरी यात्रा का सबसे सुखद पल था. गगनयान यात्रा की टीम का हिस्सा बनने के लिए किस तरह के प्रयास करने पड़े थे, इसपर एक छात्रा के सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह कौन से प्रयास थे जिसने गगनयान यात्रा के लिए मुझे चयनित किया गया. लेकिन मैंने जिस काम को अपने हाथ में लिया था उसमें पूरी लगन और तन मन धन से पूरा किया.
हर किसी को हर मौके पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए: शुभांशु शुक्ला
धरती पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण और उसको लेकर पूछे गए सवाल पर शुभांशु शुक्ला ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों से निवेदन किया, कहा कि आप लोग जब वापस लौट के जाएंगे तो एक पेड़ जरूर लगाएंगे. उन्होंने कहा कि अवसर चाहे जो हो, एक पेड़ लगाने से हम लोग धरती को बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इस चुनौती से सबको मिलकर निपटना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास धरती ही.