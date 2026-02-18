ETV Bharat / bharat

'हमारे पूर्वजों ने छुआछूत के नाम पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दें', बाहुबली फिल्म के लेखक का बयान

हैदराबाद: डायरेक्टर राजामौली के पिता और मशहूर फिल्म राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने छुआछूत के नाम पर हुए जुल्म को स्वीकार किया है. प्रसाद ने कहा, 'हमारे पूर्वजों ने छुआछूत के नाम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए.' विजयेंद्र प्रसाद ने कहा, "जब मैं उस समय के हालात के बारे में सोचता हूं, तो मेरा मन शर्म और अपमान से भर जाता है, मैं आप सबके सामने सिर झुकाता हूं... प्लीज मुझे माफ कर दीजिए.'

उन्होंने मंगलवार रात हैदराबाद स्थित रवींद्र भारती ऑडिटोरियम में माता रामबाई अंबेडकर मेमोरियल अवॉर्ड सेरेमनी में कहा कि उनके ऑफिस में सिर्फ अंबेडकर की एक तस्वीर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि वह संविधान बनाने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर पर एक फिल्म की कहानी लिख रहे हैं... और उस पर रिसर्च कर रहे हैं.

मशहूर फिल्म राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने कहा, "हम एक अमीर परिवार हैं.. लेकिन मैंने कभी जान-बूझकर कुछ गलत नहीं किया... हमारे पुरखों ने छुआछूत के नाम पर बहुत अधिक अत्याचार किए. जब ​​मैं उस समय के हालात के बारे में सोचता हूं, तो मेरा मन शर्म और अपमान से भर जाता है... मैं सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं..मुझे माफ कर दें..."