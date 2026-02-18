ETV Bharat / bharat

'हमारे पूर्वजों ने छुआछूत के नाम पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दें', बाहुबली फिल्म के लेखक का बयान

हैदराबाद के रवींद्र भारती ऑडिटोरियम में माता रामबाई अंबेडकर मेमोरियल अवॉर्ड सेरेमनी में विजयेंद्र प्रसाद ने ये बातें कहीं.

Our ancestors committed mistakes in name of untouchability, please forgive me Bahubali Film writer Vijayendra Prasad
मशहूर फिल्म राइटर विजयेंद्र प्रसाद (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: डायरेक्टर राजामौली के पिता और मशहूर फिल्म राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने छुआछूत के नाम पर हुए जुल्म को स्वीकार किया है. प्रसाद ने कहा, 'हमारे पूर्वजों ने छुआछूत के नाम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए.' विजयेंद्र प्रसाद ने कहा, "जब मैं उस समय के हालात के बारे में सोचता हूं, तो मेरा मन शर्म और अपमान से भर जाता है, मैं आप सबके सामने सिर झुकाता हूं... प्लीज मुझे माफ कर दीजिए.'

उन्होंने मंगलवार रात हैदराबाद स्थित रवींद्र भारती ऑडिटोरियम में माता रामबाई अंबेडकर मेमोरियल अवॉर्ड सेरेमनी में कहा कि उनके ऑफिस में सिर्फ अंबेडकर की एक तस्वीर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि वह संविधान बनाने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर पर एक फिल्म की कहानी लिख रहे हैं... और उस पर रिसर्च कर रहे हैं.

मशहूर फिल्म राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने कहा, "हम एक अमीर परिवार हैं.. लेकिन मैंने कभी जान-बूझकर कुछ गलत नहीं किया... हमारे पुरखों ने छुआछूत के नाम पर बहुत अधिक अत्याचार किए. जब ​​मैं उस समय के हालात के बारे में सोचता हूं, तो मेरा मन शर्म और अपमान से भर जाता है... मैं सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं..मुझे माफ कर दें..."

इस दौरान उन्होंने मशहूर क्रांतिकारी गायक स्वर्गीय गदर (गुम्मादी विट्टल राव) का गाया एक गाना गाकर दर्शकों में जोश भर दिया. प्रोग्राम के आयोजक बीएन रत्ना की लीडरशिप में गदर की पत्नी विमला गदर, मंत्री विवेक की पत्नी गददम सरोजा, IRDS ऑफिसर भारत भूषण की पत्नी अप्पिकटला नलिन और अन्य को माता रामबाई अंबेडकर मेमोरियल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में अरुणोदय की आर्टिस्ट विमलक्का, कल्चरल चैरिटेबल चेयरपर्सन वेनेला गदर और अन्य लोग शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- Weaponized vs Terrorized: CM ममता के खिलाफ ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस

TAGGED:

UNTOUCHABILITY
BAHUBALI FILM WRITER
ATROCITIES UNTOUCHABILITY
VIJAYENDRA PRASAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.