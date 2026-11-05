दुनिया में 100 करोड़ लोगों को होगा जोड़ों का गठिया, भारत की युवा ब्रिगेड हाई रिस्क पर!
सबसे चिंताजनक बात ये है कि बीमारी का कोई स्थाई इलाज नहीं है, ना ही कोई दवा है जो इसकी रफ्तार को धीमी कर सके.
Published : November 5, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Osteoarthritis in India: रोजमर्रा के कामकाज, चलना-फिरना, सीढ़ियां चढ़ना और उठने-बैठने में अगर दर्द रहने लगे तो जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. इसी दर्द और इसकी बीमारी को लेकर मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' (The Lancet) में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट डराती है. इसके अनुसार, दुनिया भर में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का गठिया तेजी से बढ़ रहा है.
दुनिया भर में करीब 60 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं. 2050 तक यह संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी. सबसे चिंताजनक बात ये है कि इस बीमारी का कोई स्थाई इलाज नहीं है और ना ही कोई ऐसी दवा है जो इसकी रफ्तार को धीमी कर सके. मोटापा, बुजुर्ग होती आबादी और जोड़ों में चोटें इस संकट को और गहरा कर रही हैं. भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज कितने हैं? युवाओं में इस बीमारी के बढ़ने की वजह क्या? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए.
क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी: बीमारी कितनी घातक है ये समझने से पहले जानते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis - OA) बीमारी है क्या? दरअसल, यह एक शरीर के जोड़ों की गंभीर और क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है. इसे आम भाषा में जोड़ों का घिसना या 'गठिया' कहा जाता है. यह जोड़ों की बीमारी का सबसे आम रूप है. जो जोड़ों के बीच मौजूद प्राकृतिक कुशन या ग्रीस के खत्म होने से होती है.
दरअसल, घुटने, कूल्हे या अंगुली जैसे जोड़ों पर दो हड्डियों के सिरों पर एक चिकनी, रबर जैसी लचीली परत चढ़ी होती है, जिसे कार्टिलेज (Cartilage) कहते हैं. ये कार्टिलेज एक शॉक-अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जिससे हड्डियां बिना किसी घर्षण के आसानी से मुड़ पाती हैं. बढ़ती उम्र, चोट या अधिक दबाव के कारण कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने, टूटने लगती है. जब कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो जाती है, तो हड्डियां आपस में एक-दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न पैदा होती है.
दुनिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने मरीज: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में ऑस्टियोआर्थराइटिस पर प्रकाशित वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं. जो साल 2050 तक करीब 100 करोड़ हो जाएगी. दुनिया भर में 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की आबादी का लगभग 15% हिस्सा इस बीमारी के साथ जीने को मजबूर है.
दुनिया भर में 36.5 करोड़ से 37.4 करोड़ लोग घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं. 2.5 करोड़ से अधिक लोग हाथ के ऑस्टियोआर्थराइटिस से और 40 लाख से अधिक लोग कूल्हे के जोड़ के घिसने की समस्या से ग्रसित हैं. रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि यह लाइलाज बीमारी तेजी से बढ़ रही है.
ऑस्टियोआर्थराइटिस से महिलाएं अधिक पीड़ित: रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों की तुलना में ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी महिलाओं में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है. कुल मरीजों में लगभग 60% से 62% महिलाएं हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित दुनिया के लगभग 73% लोग 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं. हालांकि, बदलती जीवनशैली के कारण अब 30 से 45 वर्ष के लोगों में भी इसके मामले तेजी से देखे जा रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में से लगभग 34.4 करोड़ लोग इसके गंभीर दर्द और अकड़न का सामना कर रहे हैं. यही कारण है कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मोटापे पर नियंत्रण और जोड़ों की चोट से बचाव पर काम नहीं किया गया, तो तेजी से बूढ़ी हो रही दुनिया में साल 2050 तक यह आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा.
भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने मरीज: हाल ही में जारी किए गए नवीनतम मेडिकल डेटा और WHO-COPCORD (कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ रूमेटिक डिजीज) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या करीब 6.23 करोड़ से अधिक हो चुकी है.
यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ-साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस (गठिया बाय) और अन्य प्रकार के जोड़ों के दर्द को भी शामिल कर लिया जाए, तो भारत में 19.5 करोड़ से अधिक लोग गंभीर दर्द से प्रभावित हैं. इसमें लगभग 4.68 से 4.84 करोड़ केस घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं. लगभग 2.55 करोड़ मामले हाथ के और 32 से 36 लाख मामले कूल्हे का ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं.
50 से अधिक उम्र के हर 10 में से 4 लोग घुटने के दर्द से परेशान: हाल ही में किए गए कम्युनिटी सर्वे में पाया गया कि देश के 50 साल से ऊपर के लगभग 39.7% यानी हर 10 में से 4 लोग घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं. 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में इसके लक्षणों की व्यापकता 47% तक पाई गई है. इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50.7% है जो पुरुषों की हिस्सेदारी 26.2% की तुलना में दोगुनी है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वजन नियंत्रण, शारीरिक रूप से सक्रिय जीवनशैली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही इसके इलाज की व्यवस्था नहीं की गई, तो यह देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी बोझ बन जाएगा.
भारत में 2050 तक हो जाएंगे 15 करोड़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज: रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामलों में पिछले तीन दशकों में सिर्फ भारत में 113% से अधिक की वृद्धि हुई है. यदि यही रफ्तार रही, तो साल 2050 तक भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों की संख्या 13.5 करोड़ से 15 करोड़ के पार पहुंच जाएगी. इसका सबसे बड़ा कारण भारत की तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी है जो 2031 तक ही 19.4 करोड़ पार कर जाएगी. इसके साथ ही शहरी जीवनशैली के कारण बढ़ता मोटापा व मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी इसकी कारक हैं.
क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई पक्का इलाज है: रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में ऑस्टियोआर्थराइटिस को पूरी तरह से ठीक करने वाली कोई दवा नहीं है. क्योंकि एक बार नष्ट हो चुका कार्टिलेज प्राकृतिक रूप से दोबारा नहीं बनता. हालांकि, सही समय पर लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे वजन घटाना, फिजियोथेरेपी, लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज और डॉक्टरों की सलाह से दर्द को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है. जोड़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है.
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