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दुनिया में 100 करोड़ लोगों को होगा जोड़ों का गठिया, भारत की युवा ब्रिगेड हाई रिस्क पर!

दुनिया में 100 करोड़ लोगों को होगा जोड़ों का गठिया. ( 28045374_Osteoarthritis )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Osteoarthritis in India: रोजमर्रा के कामकाज, चलना-फिरना, सीढ़ियां चढ़ना और उठने-बैठने में अगर दर्द रहने लगे तो जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. इसी दर्द और इसकी बीमारी को लेकर मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' (The Lancet) में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट डराती है. इसके अनुसार, दुनिया भर में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का गठिया तेजी से बढ़ रहा है.

दुनिया भर में करीब 60 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं. 2050 तक यह संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी. सबसे चिंताजनक बात ये है कि इस बीमारी का कोई स्थाई इलाज नहीं है और ना ही कोई ऐसी दवा है जो इसकी रफ्तार को धीमी कर सके. मोटापा, बुजुर्ग होती आबादी और जोड़ों में चोटें इस संकट को और गहरा कर रही हैं. भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज कितने हैं? युवाओं में इस बीमारी के बढ़ने की वजह क्या? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए.