'हम भी देश के नागरिक, हमारा भी मतदान का अधिकार' अनाथालयों के युवा की SIR प्रक्रिया पर बड़ा सवाल

जयपुर : 'हमारा कोई नहीं है, लेकिन इस देश के नागरिक हैं. हमें भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार चाहिए.' हजारों ऐसे युवा हैं जो ये सवाल कर रहें. प्रदेश में चल रहे SIR अभियान में अनाथालयों, चाइल्ड केयर होम और संप्रेषण गृहों में रह रहे युवाओं सहित प्रदेश के अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के पास स्थाई पता नहीं होने के चलते मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पा रहा है. चुनाव आयोग अभी मतदाता सूची का गहन परीक्षण ने 2002 की मतदाता सूची को आधार मान कर उनके मतदाताओं को पहचान करने का काम कर रहा है.

जिनके पास घर नहीं, उनकी पहचान कैसे ? : 'मैं सोनू ( बदला हुआ नाम ) हूं. जब से मैंने होश संभाला तब से आश्रम में बड़ा हुआ. वहीं रहते हुए पढ़ाई की. अब मैं 18 साल का हो गया. इस देश का नागरिक होने के नाते मैं अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मेरी पहचान का आधार कार्ड भी नहीं है. क्या मैं कभी देश का मतदाता बन सकूंगा?' इस तरह से मोइन ( बदला हुआ नाम) कहता है कि 'मुझे बचपन से ही अन्य लोगों ने पाला फिर मुझे कोर्ट ने बालिका गृह भेज दिया. यहां रहकर मैंने 12वीं कक्षा पास की. इसके बाद में किराए के मकान में रहता हूं और एक हार्डवेयर की दुकान पर काम करता हूं. मेरे पास मेरी पहचान के लिए आधार कार्ड है, लेकिन बावजूद इसके मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ रहा है. क्या मैं भी कभी मतदाता बन पाऊंगा?' प्रदेश के अनाथालयों, चाइल्ड केयर होम और संप्रेषण गृहों में रह रहे युवाओं यही सवाल कर रहे हैं. चुनाव आयोग अभी मतदाता सूची का गहन परीक्षण कर रहा है. 2002 की मतदाता सूची को आधार मान कर उनके मतदाताओं को पहचान करने का काम कर रहा है. ऐसे में इन बच्चों का क्या होगा?

जानिए क्या आ रही समस्या (ETV Bharat Jaipur)

निर्वाचन आयोग करे विशेष प्रावधान : सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल कहते हैं कि जहां घर होते हैं, वहां तक पहुंचना आसान है, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं? अनाथालयों, चाइल्ड केयर होम और संप्रेषण गृहों में रह रहे या यहां रहने के बाद बाहर निकले युवाओं के सामने SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुश्किल हो रहा है या जिनके माता-पिता का अता पता ही नहीं है और वो सिर्फ अपनी पहचान पर या किसी संस्था के सहयोग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में हजारों बच्चे हैं जिनके परिवार, माता-पिता का कुछ पता नहीं, उनके पास स्थाई पता भी नहीं है. निर्वाचन आयोग SIR प्रक्रिया के नियमों में इसके लिए कोई रियायत या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिससे इनका नाम मतदाता सूची में जुड़े. सामान्य प्रक्रिया के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार सेंटर होम से लिखवा कर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन 2002 के नियम को ये बच्चे कैसे पूरा करें ? इतना ही नहीं जो बच्चे सेंटर होम से निकल गए उनके लिए अब सेंटर होम से भी लिखित पत्र नहीं बन रहा है.