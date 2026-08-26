पत्नी की बेरहमी से हत्या...बेटी की जान लेने की कोशिश...हाई कोर्ट ने मौत की सजा को 35 साल की कैद में बदला
हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में मौत की सजा कम करते हुए दोषी के लिए 35 साल जेल की सजा तय की.
Published : August 26, 2026 at 1:53 PM IST
कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक चर्चित मामले में दोषी संजीत कुमार दास की मौत की सजा को 35 साल की कैद में परिवर्तित कर दिया है. दोषी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने और अपनी ही नाबालिग बेटी पर जानलेवा हमला करने का आरोप था.
संजीत कुमार दास को इस मामले में अदालत में दोषी ठहराया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान उड़ीसा हाई कोर्ट ने राज्य को उसकी दो नाबालिग बेटियों को मुआवजे के तौर पर 10-10 लाख देने का निर्देश दिया है.
2022 में, आरोपी संजीत कुमार दास उर्फ बांकू ने भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन के तहत घाटिकिया में अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और अपनी 6 साल की बेटी का गला काटकर उसे भी जान से मारने की कोशिश की थी. इस मामले में, हाई कोर्ट ने साफ किया है कि दोषी तब तक ट्रायल के लिए योग्य नहीं होगा जब तक वह कम से कम 35 साल जेल में न काट ले.
हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को 35 साल की कैद में बदल दिया है. जस्टिस मानस रंजन पाठक और जस्टिस शशिकांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. 2024 में, भुवनेश्वर सेकंड एडिशनल सेशंस जज कोर्ट ने संजीत को अपनी पत्नी की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, 307, 326 और 324 के तहत दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई थी. उसे हाई कोर्ट ने धारा 326 और 324 के तहत दी गई सजा को रद्द कर दिया.
दूसरी ओर, हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशंस जज कोर्ट के 30 जुलाई, 2024 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसे धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने निचली अदालत को मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का आदेश दिया.
वहीं, अदालत ने दोषी शख्स के 10 और 4 साल के दोनों बच्चों 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. इससे पहले, खोरधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की मंजूरी दी थी. दोनों बच्चे अब अपनी दादी के साथ रह रहे हैं, लेकिन दादी ने यह रकम लेने से मना कर दिया.
ऐसे में, डीएलएसए द्वारा पहले मंजूर की गई मुआवजे की रकम और आज के आदेश में बताई गई मुआवजे की रकम को दोनों बच्चों के नाम पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में तब तक फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा, जब तक वे बालिग नहीं हो जाते.
इसके साथ ही, डीएलएसए उनके घर एक पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) भेजेगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि दोनों बच्चों को जिंदगी की कोई भी बुनियादी जरूरत न छूटे. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पीएलवी इस बारे में हर 6 महीने में डीएलएसए अध्यक्ष को एक रिपोर्ट देगा.
हाई कोर्ट के जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस मानस रंजन पाठक और जस्टिस शशिकांत मिश्रा शामिल थे, ने मौत की सजा से जुड़े मामले और सजा को चुनौती देने वाले अपील करने वाले की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. 9 जून, 2022 को सरस्वती दास नाम की महिला को उसके पति संजीत ने अपने दो बच्चों के सामने 49 बार चाकू मारकर बेरहमी से मार डाला था.
उस समय, संजीत ने पास में मौजूद अपनी 6 साल की बेटी को भी मारने की कोशिश की थी. उस समय, पास में ही बिस्तर पर तीन दिन का बच्चा भी था. इस घटना में पुलिस ने आरोपी पति संजीत को गिरफ्तार कर लिया था.
(रिपोर्टर: नारायण साहू)
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