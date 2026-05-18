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उड़ीसा हाई कोर्ट के 3 जस्टिस साइकिल से कोर्ट पहुंचे, पीएम ने की थी ईंधन की खपत कम करने की अपील

उड़ीसा हाई कोर्ट के 3 जस्टिस साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे ( ETV Bharat )

कटक (ओडिशा) : ऐसे समय में जब पूरे भारत और ओडिशा में आम लोग पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना कर रहे हैं, ओडिशा हाई कोर्ट के तीन जस्टिस ने फ्यूल बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक उदाहरण पेश किया है. तीनों जस्टिस सोमवार को साइकिल से हाई कोर्ट पहुंचे. जस्टिस साबित्री रथ, वी. नरसिम्हा और शिव शंकर मिश्रा अपने सरकारी घरों से साइकिल चलाकर ज्यूडिशियल एकेडमी के पास इकट्ठा हुए. बाद में वे साइकिल पर एक साथ हाई कोर्ट परिसर पहुंचे. बता दें कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पर्यावरण प्रदूषण कम करने और पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करके ऊर्जा बचाने का आग्रह किया है. देखें वीडियो (ETV Bharat) जस्टिस का यह कदम प्रधानमंत्री की नागरिकों से फ्यूल बचाने की अपील के बाद आया है, जिससे फ्यूल बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता का एक अच्छा संदेश गया है. जस्टिस के साइकिल चलाने के दौरान उनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी भी थे, लेकिन पहले की तरह कोई पुलिस एस्कॉर्ट वैन नहीं थी, जिसका मतलब है कि पुलिस की ज्यादा मौजूदगी नहीं थी.