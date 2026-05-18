उड़ीसा हाई कोर्ट के 3 जस्टिस साइकिल से कोर्ट पहुंचे, पीएम ने की थी ईंधन की खपत कम करने की अपील
ईंधन की खपत कम करने की पहल के क्रम में उड़ीसा हाई कोर्ट के तीन जस्टिस साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे.
Published : May 18, 2026 at 6:18 PM IST
कटक (ओडिशा) : ऐसे समय में जब पूरे भारत और ओडिशा में आम लोग पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना कर रहे हैं, ओडिशा हाई कोर्ट के तीन जस्टिस ने फ्यूल बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक उदाहरण पेश किया है. तीनों जस्टिस सोमवार को साइकिल से हाई कोर्ट पहुंचे.
जस्टिस साबित्री रथ, वी. नरसिम्हा और शिव शंकर मिश्रा अपने सरकारी घरों से साइकिल चलाकर ज्यूडिशियल एकेडमी के पास इकट्ठा हुए. बाद में वे साइकिल पर एक साथ हाई कोर्ट परिसर पहुंचे. बता दें कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पर्यावरण प्रदूषण कम करने और पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करके ऊर्जा बचाने का आग्रह किया है.
जस्टिस का यह कदम प्रधानमंत्री की नागरिकों से फ्यूल बचाने की अपील के बाद आया है, जिससे फ्यूल बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता का एक अच्छा संदेश गया है.
जस्टिस के साइकिल चलाने के दौरान उनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी भी थे, लेकिन पहले की तरह कोई पुलिस एस्कॉर्ट वैन नहीं थी, जिसका मतलब है कि पुलिस की ज्यादा मौजूदगी नहीं थी.
इस नई पहल का वकीलों, कोर्ट स्टाफ और आम आदमी ने स्वागत किया है. उनके अनुसार, यह एक प्रतीकात्मक तो है ही, साथ ही टिकाऊ जीवनशैली की ओर एक मजबूत मैसेज भी देता है.
उन्होंने कहा, ‘‘आज के समय में प्रदूषण और ईंधन संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है."
हाई कोर्ट के वकील आलोक कुमार महापात्रा ने कहा, "ऐसे समय में, सम्मानित जस्टिस द्वारा की गई जागरूकता बढ़ाने की पहल आम नागरिकों को पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बनाकर एक मजबूत संदेश देगी."
महापात्रा ने कहा कि अगर सभी लोग प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान दें तो यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा.
इसी तरह, कटक के रहने वाले हेमंत मिश्रा ने इसका स्वागत किया और कहा कि अगर सभी सरकारी कर्मचारी ऐसी सलाह मानें, तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग साइकिल का इस्तेमाल करें, तो यह सेहत के लिए भी अच्छा होगा.
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